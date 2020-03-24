Видео: АК и его иностранных конкурентов испытали морозом

Специалисты концерна "Калашников" протестировали семь образцов стрелкового оружия на работоспособность после частичной заморозки. Эксперимент показал, что к бою в непростых зимних условиях готов лишь АК-200, тогда как импортные аналоги на основе американской винтовки AR-15 стрелять без разогрева отказались.

Помимо отечественного автомата испытанию подверглись Bushmaster XM15, SIG 551, V-AR, кастомная спортивная винтовка и два НК416 - подвижные части первого были обильно смазаны, а второго, напротив, обезжирены. Это делалось, чтобы проверить, при каких условиях оружие лучше перенесет заморозку.

В ходе эксперимента имитировалась ситуация ведения боевых действий в зимний период, в том числе при десантировании (дождь, снег, похолодание ниже ноля). Каждый экземпляр оружия обильно поливался водой, после чего с двух сторон обваливался в снегу. Затем все "стволы" оставили замерзать в течение часа при температуре минус 6 градусов.

У АК-200 в результате замерз только затвор, который все же удалось разблокировать вручную - после этого стрельба велась в штатном режиме. На всех других образцах оружия нормально функционировал лишь предохранитель, а чтобы вернуть боеспособность автоматы пришлось поливать теплой водой. Впрочем, "обезжиренный" НК416 отказался стрелять даже после этого.

Конечно, идеальным этот эксперимент с научной точки зрения назвать нельзя, однако общую тенденцию, он, видимо, наглядно продемонстрировал: в условиях заморозки автомат Калашникова работает гораздо лучше многих своих конкурентов.

Алексей Иванов