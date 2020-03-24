"Чудо-юдо". Военный эксперт оценил новейшие корабли украинского флота

Новые десантно-штурмовые катера проекта "Кентавр" ВМС Украины сравнили с братской могилой. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец рассказал, на что годится эта техника.
Новейшие десантно-штурмовые катера проекта "Кентавр" ВМС Украины не оправдали возложенных на них ожиданий и стали "тяжелой и несбалансированной" техникой. Об этом на своей странице в Facebook написал военный эксперт, руководитель "Украинского милитарного центра" Тарас Чмут.
Ранее телерадиостудия "Бриз" украинского Минобороны показала сюжет, в котором назвала новые катера "достойным ответом" большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота России.
Предполагалось, что "Кентавры" станут улучшенной версией малых бронированных артиллерийских катеров, однако этого не произошло, пишет Чмут. "Катера вышли такими же сырыми и низкокачественными, как и их предшественники, а сама конструкция – просто ужасной для высадки морской пехоты (это я как морпех говорю). Не получилось и со скоростью", - утверждает эксперт.
"Тридцать два морпеха, которых он должен доставлять, превращают его в братскую могилу. Единственная аппарель на баке узкая, а чтобы до нее добраться, надо пройти немало узких мест, где спокойно можно зацепиться снаряжением или оружием", - отметил Чмут.
По мнению эксперта, оснащение "Кентавров" неуправляемыми ракетами С-8 "не поддается логике": из-за небольшой дальности стрелять из них по берегу неэффективно, оставляет желать лучшего и точность ракет.
Чмут считает, что государство тратит значительные суммы, но военная техника не может выполнять поставленные задачи. Однако он надеется, что "Кентавры" еще удастся улучшить.
Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец в этом усомнился. Свое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.
По его словам, все это характеризует возможности украинского военного судостроения.
По его словам, Украина потеряла свою судостроительную школу.