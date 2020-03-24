Китай ответил на обвинения США в дезинформации о коронавирусе

ПЕКИН, 23 мар – РИА Новости. Обвинения США в адрес Китая, России и Ирана в том, что они распространяют ложную информацию о COVID-19, выглядят как неуклюжая комедия, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию, Китай и Иран в распространении дезинформации о коронавирусе. Дезинформация, добавил Помпео, направлена на то, чтобы дискредитировать действия американских властей по борьбе с распространением COVID-19. По его словам, США "напрямую говорили с этими странами" о том, что те должны прекратить это.

"США с одной стороны очерняют Китай, с другой – обвиняют, что Китай, Россия и Иран распространяют дезинформацию… Я не могу не спросить, кто в конце концов занимается распространением ложной информации? Кто искажает факты и выдает черное за белое? Эта комедия США с распространением слухов и попытками перевести подозрения на других выглядит слишком неуклюже", - заявил на брифинге Гэн Шуан.

Он подчеркнул, что Китай своевременно передал ВОЗ и другим странам, в том числе США, информацию об эпидемии.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 292 тысяч человек, свыше 12,7 тысячи скончались. В России, по последним данным, 438 заболевших.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.