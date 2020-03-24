"Кто вразумит этих людей?" Эксперт о решении НАТО по учениям Defender

Москва призвала Европу отказаться от активной фазы учений Defender, намеченной на период празднования Дня Победы. В эфире радио Sputnik директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов высказал мнение о том, прислушаются ли в НАТО к этим призывам.

Москва призвала европейские страны отказаться от активной фазы учений НАТО Defender в период празднования 75-летия Победы, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По его словам, в Москве обратили внимание на то, что активная фаза учений планировалась в мае.

"Для нас было совершенно понятно, что когда весь мир будет склонять голову перед памятью тех, кто победил фашизм, освободил Европу от коричневой чумы, в это время западные пропагандистские центры будут наращивать свою информационную кампанию, обвиняя Россию в агрессивных намерениях и всех других грехах", – сказал он.

Грушко подчеркнул, что ситуация с пандемией коронавируса "развернула все это в очередную плоскость".

"На фоне пандемии мы убеждаемся, что крайне востребованы все инструменты международного сотрудничества, в том числе по военной линии. И нынешняя ситуация показывает абсолютную глупость, по-другому не могу сказать, натовских и других решений, которые были приняты в США по обрыву всех контактов по военной линии", –отметил замглавы МИД РФ.

В эфире радио Sputnik политолог, военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал призывы РФ к НАТО отказаться от активной фазы учений.

"Устраивать военный шабаш в момент, когда ситуация в мире настолько хрупка и небезопасна, это совершенно безответственно. И призывы России естественны – если не Россия, то кто? Кто вразумит этих людей? И это было сделано правильно. Но, к сожалению, я думаю, никакого ответа с той стороны не последует", – сказал Иван Коновалов.

Пентагон остановил переброску военных в Европу на Defender Europe, однако в целом учения не отменяются. По мнению военного эксперта, это связано с нежеланием даже в такой ситуации отказываться от русофобских идей и призывов.

"Частично НАТО свернуло учения, хотя не хочет отказываться от их проведения в принципе. Это и есть интересный нюанс. В учениях должны были участвовать 20 тысяч американцев, а европейцев еще больше. Сейчас американцев в Европе – 6 тысяч, но больше никто не прибудет. То есть фактически НАТО и США признали опасность пандемии, но, тем не менее, не хотят отказываться от учений, потому что не хотят отказываться от самой русофобии. Эти учения сейчас никому не нужны, это лишняя трата денег для НАТО, для США, и это лишнее раздражение для жителей Европы: все думают о коронавирусе, а тут будут ездить американские танки и стрелять пушки. Кому это надо? Но НАТО хочет напомнить, мол, Россия "опасна"", – отметил Иван Коновалов.

Однако именно Россия подает достойный пример, отметил он.

"Россия как раз действует, спасая мир от общей беды. Российские военные отправились в Италию спасать итальянских граждан. Вот это – показатель того, как надо действовать в подобной ситуации", – заключил военный эксперт.