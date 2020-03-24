"Кто вразумит этих людей?" Эксперт о решении НАТО по учениям Defender

Москва призвала Европу отказаться от активной фазы учений Defender, намеченной на период празднования Дня Победы. В эфире радио Sputnik директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов высказал мнение о том, прислушаются ли в НАТО к этим призывам.
Москва призвала европейские страны отказаться от активной фазы учений НАТО Defender в период празднования 75-летия Победы, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
По его словам, в Москве обратили внимание на то, что активная фаза учений планировалась в мае.
"Для нас было совершенно понятно, что когда весь мир будет склонять голову перед памятью тех, кто победил фашизм, освободил Европу от коричневой чумы, в это время западные пропагандистские центры будут наращивать свою информационную кампанию, обвиняя Россию в агрессивных намерениях и всех других грехах", – сказал он.
Грушко подчеркнул, что ситуация с пандемией коронавируса "развернула все это в очередную плоскость".
"На фоне пандемии мы убеждаемся, что крайне востребованы все инструменты международного сотрудничества, в том числе по военной линии. И нынешняя ситуация показывает абсолютную глупость, по-другому не могу сказать, натовских и других решений, которые были приняты в США по обрыву всех контактов по военной линии", –отметил замглавы МИД РФ.
В эфире радио Sputnik политолог, военный эксперт, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал призывы РФ к НАТО отказаться от активной фазы учений.
Пентагон остановил переброску военных в Европу на Defender Europe, однако в целом учения не отменяются. По мнению военного эксперта, это связано с нежеланием даже в такой ситуации отказываться от русофобских идей и призывов.
Однако именно Россия подает достойный пример, отметил он.
"Россия как раз действует, спасая мир от общей беды. Российские военные отправились в Италию спасать итальянских граждан. Вот это – показатель того, как надо действовать в подобной ситуации", – заключил военный эксперт.