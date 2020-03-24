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Известия.ru

Шойгу встретился в Сирии с Асадом

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/пресс-служба президента Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочий визит в Сирию, где провел встречу с президентом страны Башаром Асадом, говорится в сообщении военного ведомства.


Главной темой переговоров стали вопросы обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации, стабилизации обстановки в других районах Сирии, а также различные аспекты военно-технического сотрудничества в рамках совместной борьбы с международными террористическими группировками.

Кроме того, Асад и Шойгу обсудили тему гуманитарной помощи Сирии от России и восстановления при помощи российских специалистов экономического потенциала республики.

20 марта Асад провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудили ситуацию в Сирии в контексте реализации российско-турецких договоренностей по стабилизации обстановки в провинции Идлиб.

С 15 марта, согласно договоренностям, достигнутым в ходе встречи Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана, российская военная полиция и военнослужащие Турции начали совместное патрулирование трассы М-4.

Совместное патрулирование трассы, которая соединяет Латакию и Алеппо, призвано обеспечить безопасность передвижения мирного населения. Вдоль трассы расположились группировки боевиков, многие из которых лояльны к Турции.

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