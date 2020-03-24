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Российская газета

Российский управляемый снаряд доказал свою эффективность в Сирии

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Источник изображения: rg.ru

Против террористов в Сирии применялось различное высокоточное оружие, в том числе управляемые по лучу лазера снаряды "Краснополь".

В Сети появилось видео, на котором демонстрируется работа таких корректируемых боеприпасов. Предполагается, что они наводятся на цель при помощи беспилотных летательных аппаратов. Запечатленные на видео события происходили несколько лет назад.

Хотя модель БПЛА не сообщается, по материалам Международных военно-технических форумов "Армия" можно предположить, что для таких целей могут использоваться беспилотники типа "Гранат-4". При собственной массе 30 кг они способны нести нагрузку в 3 кг.

Размах крыла - 3,2 м. Длина фюзеляжа - 2,4 м. Крейсерская скорость - 90 км/ч. Максимальная скорость - 145 км/ч. Максимальная дальность применения - 70 км.

Минимальная рабочая высота - 300 м., максимальная - 2000 м. Максимальная акустическая и оптическая заметность - 1000 м. Продолжительность полета до - 4 часов.

Также, по данным военных экспертов, в Сирии был отработан ударный комплекс, состоящий из артиллерийских орудий 2А65 "Мста-Б" и дронов "Орлан-10", обеспечивавших точное поражение целей обычными боеприпасами.

"Десятые" весят около 14 кг, полезная нагрузка - 5 кг. Скорость от 70 до 150 км/ч. Максимальная дальность применения - 120 км. Время полета - 16 часов.

Также для управления БПЛА созданы наземные пункты на шасси вездеходов КамАЗ и бронеавтомобилей "Выстрел".



Алексей Брусилов

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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Краснополь
Мста-Б
Мста-С
Орлан-10
Компании
КАМАЗ
Проекты
БПЛА
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