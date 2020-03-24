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Интерфакс-АВН

Шойгу провел в Сирии переговоры с Асадом

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Министр обороны РФ
Министр обороны РФ.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС-АВН - Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Сирию, на переговорах с президентом республики обсуждены вопросы обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации, стабилизации обстановки в других районах Сирии, сообщает в понедельник российское военное ведомство.

"В Дамаске Сергей Шойгу был принят президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом. В ходе состоявшихся переговоров обсуждены вопросы обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации, стабилизации обстановки в других районах Сирии, а также различные аспекты военно-технического сотрудничества в рамках совместной борьбы с международными террористическими группировками", - сказано в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Также "затрагивались темы гуманитарного содействия России сирийскому населению, страдающему от запретительных санкций западных стран, а также восстановления при помощи российских специалистов экономического потенциала республики", информирует Минобороны РФ.

По его данным, безопасность полёта самолета министра обороны РФ в воздушном пространстве Сирии обеспечивали истребители Су-35С ВКС России.

Отмечается, что поездка Шойгу в Сирию осуществлена "по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина".

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