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Интерфакс-АВН

Балтфлот проводит учения с боевыми стрельбами в Калининградской области

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Орудие на учебном корабле Балтийского флота "Перекоп"
Орудие на учебном корабле Балтийского флота "Перекоп".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Москва. 23 марта. ИНТЕРФАКС - Около тысячи военнослужащих Балтийского флота (БФ) задействованы в учениях с боевыми стрельбами в Калининградской области, сообщает пресс-служба БФ.

"На одном из полигонов в Калининградской области личный состав мотострелкового соединения армейского корпуса БФ приступил к проведению батальонного тактического учения. В плановом мероприятии боевой подготовки задействовано порядка 1000 военнослужащих", - говорится в сообщении.

По данным штаба флота, военнослужащие мотострелкового соединения отрабатывают действия при обороне и наступлении, в том числе развертывание, тактическую и специальную подготовку.

"На заключительном этапе учения подразделения выполнят боевые стрельбы из всех видов стрелкового оружия, гранатомётов, вооружения танков и боевых машин по мишеням, имитирующим гусеничную, колесную технику и живую силу условного противника", - сообщает Балтфлот.

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Страны
Россия
Проекты
БФ
Военные учения
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