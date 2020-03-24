Отправка российских военнослужащих войск РХБЗ в Италию

Отправка в Италию для помощи в борьбе с коронавирусом военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных Сил Российской Федерации, не повлияет на боеспособность этого рода войск, туда отправлена только одна лаборатория РХБЗ из 15. Об этом сообщил 23 марта 2020 года начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Подготовка первых военно-транспортных самолетов Ил-76 ВКС Российской Федерации с военными специалистами и оборудованием войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных Сил Российской Федерации для вылета с военного аэродрома Чкаловский в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, 22.03.2020 (с) Министерство обороны Российской Федерации

"Отправка военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты и техники в Италию никак не окажет [влияние] на боевую способность войск. Наоборот военнослужащие получат большой опыт при ликвидации последствий в другом населенном пункте, другой местности в интересах целого государства", - сказал Кириллов.

По его словам, в Италию отправлена лишь одна лабораторию из 15, имеющихся в войсках РХБЗ. Улетело 20 машин для проведения специальной обработки из 2065 и 66 человек из порядка 20 тысяч военнослужащих этого рода войск. "Поэтому это никак не повлияет на боеготовность и способность войск выполнять задачи", - подчеркнул начальник.

"Оказываемая российскими специалистами помощь Италии никак не сказывается на наших возможностях по обеспечению безопасности граждан и военнослужащих. Мы готовы оперативно реагировать на любое развитие событий в полном объеме. На базе лечебных учреждений Минобороны России подготовлены специальные отделения для проведения обсервационных мероприятий", - сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации Дмитрий Тришкин.Тришкин.

23 марта Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил, что девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с аэродрома Чкаловский (Московская область) доставили в Итальянскую Республику около 100 российских военных специалистов, технику и имущество для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

В кратчайшие сроки на авиабазу Практик де Маре ВВС Италии, расположенную в 30 километрах юго-западнее Рима, доставлены мобильные комплексы с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

Ранее сообщалось, что вечером 22 марта при встрече первого самолета ВКС РФ с грузом оборудования и вирусологами для борьбы с эпидемией, на итальянской авиабазе "Практика-ли-Маре" начальник Генерального штаба вооружённых сил Итальянской республики Энцо Вичерелли поблагодарил Россию за оказываемую помощь: "Хотел бы выразить огромное удовлетворение и благодарность от всего итальянского народа за российскую помощь в такой трудный момент для Итальянской республики. Хотел бы сказать спасибо за то большое количество материалов и специалистов, которые прибыли из России в Италию, чтобы оказать помощь".

Подготовка и загрузка первых военно-транспортных самолетов Ил-76 ВКС Российской Федерации с военными специалистами и оборудованием войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных Сил Российской Федерации для вылета с военного аэродрома Чкаловский в Италию для оказания помощи в борьбе с коронавирусом, 22.03.2020 (с) Министерство обороны Российской Федерации