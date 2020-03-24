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Военное обозрение

Турция не пояснила, для чего к наблюдательным пунктам Идлиба перебрасывает дальнобойную артиллерию

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Источник изображения: topwar.ru

В сети появились кадры, на которых показана переброска военной техники вооружённых сил Турции в провинции Идлиб. Речь идёт о действиях турецкого военного контингента по обустройству ещё двух «наблюдательных постов».

Один из этих постов турки создают в районе города Джизр-аш-Шугур, который находится под контролем боевиков, противостоящих сирийским правительственным войскам (САА). Объект создаётся на важной автомобильной трассе М4, за которую несколько недель назад шли упорные бои.

Ещё один наблюдательный пост турецкая армия обустраивает также на трассе М4, но несколько восточнее. Он располагается между Джизр-аш-Шугуром и Серакибом – в районе населённого пункта Ариха.

Если речь идёт, как утверждает турецкая сторона, о создании пунктов наблюдения за режимом прекращения огня, то для какой цели к этим объектам перебрасываются самоходные гаубицы и буксируемые средства дальнобойной артиллерии?

Источник изображения: topwar.ru

В сирийских СМИ пишут о том, что это не обустройство наблюдательных пунктов, а самый настоящий атрибут военной оккупации территории страны со стороны Турции. Отмечается, что артиллерию турецкая армия может использовать, например, для поддержки боевиков, если те вдруг вновь попытаются осуществить захват Серакиба или продвинуться на юге провинции Идлиб.

В самой Турции не пояснили, для чего к наблюдательным пунктам перебрасывается тяжёлая военная техника, включая дальнобойную артиллерию.

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Страны
Сирия
Турция
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