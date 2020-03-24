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WarSpot

JL-9: «летающая парта» для авианосца

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Китай активно строит авианосцы, но с палубной авиацией пока имеются проблемы. Чтобы улучшить подготовку лётчиков ВМС, компания Guizhou Aviation Industry объявила о разработке палубной версии своего учебно-боевого самолёта JL-9.

Ввод в эксплуатацию второго авианосца потребовал пересмотреть процесс подготовки лётчиков авиакрыла. У Китая нет учебных самолётов, способных садиться на палубу корабля, и подготовка лётного состава ведётся только на наземном тренажёре.

Учебно-боевые самолёты Guizhou JL-9

Источник изображения: navyrecognition.com

Исправить это обязалась компания Guizhou Aviation Industry, являющаяся частью корпорации AVIC. Глубокой модернизации подвергнется самолёт Guizhou JL-9, также известный как FTC-2000 Mountain Eagle (экспортная версия).

Guizhou JL-9 — китайский учебно-боевой самолёт, разработанный компанией Guizhou на основе Guizhou JJ-7 (китайская копия МиГ-21У). Он совершил первый полёт в 2003 году, а с 2011 года находится в эксплуатации ВВС и ВМС НОАК. Самолёт имеет размах крыла 9,9 м, максимальный взлётный вес 11 т, из которых 2 т могут приходиться на боевую нагрузку.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
МиГ-21
Компании
AVIC
Проекты
Авианосец
Военные учения
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