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ЦАМТО

Зенитчики тактической группы Северного флота выполнили стрельбы из комплексов "Панцирь-С1" в Арктике

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1.
Источник изображения: © Сергей Федюнин/ТАСС

ЦАМТО, 23 марта. Расчеты ЗРПК "Панцирь-С1" из состава тактической группы Северного флота, дислоцированной на острове Котельный (архипелаг Новосибирские острова), провели учебно-боевые стрельбы.

Зенитчики выполнили стрельбы по мишеням, имитирующим бронетранспортеры и снегоходы противника, расположенным на удалении трех километров. Все мишени были успешно поражены огнем из 30-мм скорострельных пушек ЗРПК.

Находящиеся на вооружении тактической группы Северного флота на острове Котельный комплексы "Панцирь-С1" исполнены в арктическом варианте. Они позволяют выполнять все поставленные задачи в сложных условиях Крайнего Севера, при низкой температуре и сильном ветре.

ЗРПК "Панцирь-С1" предназначен в основном для обеспечения противовоздушной обороны военных объектов в ближней зоне, но может успешно применяться для поражения надводных и наземных целей, сообщает пресс-служба Северного флота.

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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Проекты
Арктика
СФ
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