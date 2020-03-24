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ЦАМТО

ВС Эстонии в мае получат первые винтовки производства американской компании LMT Defense

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Образцы винтовок под патрон НАТО 7,62 х 51 мм.
Принимавшие участие в финальном этапе тендера министерства обороны Эстонии на новую автоматическую винтовку образцы под патрон НАТО 7,62 х 51 мм. Слева направо: состоящая на вооружении в Эстонии старая шведская винтовка Ak 4 (вариант G3) и конкурсные Heckler & Koch HK417, Lewis Machine & Tool Company (LMT) CQBMWS и SIG Sauer SIG716G2 DMR.
Источник изображения: Siim Lõvi / ERR

ЦАМТО, 23 марта. По информации эстонских СМИ, первая партия заказанных для Вооруженных сил страны у американской компании LMT Defense (ранее носила название Lewis Machine and Tool) автоматических винтовок, будет доставлена в Эстонию в конце мая.

Как сообщил ресурс News.err.ee со ссылкой на представителя эстонского центра оборонных инвестиций (ECDI – Estonian Centre for Defence Investment) Рамиля Липпа, в соответствии с соглашением с производителем, первая партия в количестве 1500 винтовок будет доставлена в Эстонию 30 мая. Шестая и последняя партия прибудет в Эстонию в конце 2021 года.

Как сообщал ЦАМТО, компания LMT Defense 16 мая 2019 года объявила о победе в проводившемся ВС Эстонии в течение двух лет тендере и испытаниях. В рамках проекта поставки LMT Defense сотрудничает с компаниями Milrem LCM и Visible Assets.

Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI – Estonian Centre for Defence Investment) 2 июля 2019 года подписал с американской компанией Lewis Machine & Tool (LMT Defense) контракт на поставку новых винтовок для ВС Эстонии.

Министерство заявило, что на начальном этапе Эстония приобретет 16 тыс. винтовок, выполненных по индивидуальному заказу, а также сопутствующих принадлежностей. Выбранное оружие относится к семейству амбидекстральных винтовок MARS (Modular Ambidextrous Rifle System), в которое, в частности, входят AR-15 и AR-10. Контракт позволяет ВС Эстонии приобрести винтовки и вспомогательное оборудование на сумму до 75 млн. долл. в течение семилетнего периода. Соглашение включает опционы на проведение модернизации в течение следующих 20 лет.

Первая партия оружия будет передана разведывательному батальону ВС Эстонии. Позднее последуют поставки в 1-ю и 2-ю пехотные бригады, Союзу обороны Эстонии (Defence League), эстонскую полицию и пограничную охрану, а также Министерству юстиции.

Винтовка MARS была разработана в 2014 году и первоначально поставлена Вооруженным силам Новой Зеландии.

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Новая Зеландия
США
Эстония
Продукция
AR-15
M16
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