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Военно-промышленный курьер

Будут ли сокращены расходы на оборонку

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Источник изображения: vpk-news.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал правительство не давать людям пустых обещаний в условиях коронавируса. На совещании с заместителями он заявил, что нужно очень тщательно проработать параметры бюджета и расставить приоритеты для первоочередных расходов.

«Мы должны четко понимать, за счет каких средств будем меры поддержки реализовывать, и, конечно, не раздавать людям пустых обещаний», - цитирует Мишустина РИА «Новости».

По прогнозам экономистов, правительству придётся принимать решения о перераспределении средств, поскольку экономика будет сжиматься, а вместе с ней сокращаться налоговые поступления в бюджет.

«Оодновременно нужно будет нарастить расходы на здравоохранение, поддержку регионов и МСП, отраслей, пострадавших от коронавируса. Скорее всего, сокращать расходы начнут с крупных государственных инвестиций - вложений в инфраструктурные проекты, — цитируют «Ведомости» профессора Российской экономической школы Валерия Черноокого.

Профессор не исключает, что могут быть снижены расходы и на «оборонку». Следует отметить, что Мишустин уже заявил о необходимости обеспечить дополнительную поддержку регионов, в частности, за счет отсрочки выплаты и реструктуризации в 2020 году региональных долгов по уже полученным бюджетным кредитам.

«Поддержка из федерального бюджета была максимально эффективной, она должна быть адресной. Я поручил главам субъектов РФ определить те предприятия и организации, которые имеют ключевое значение для успешного развития их территорий», — подчеркнул премьер.

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Кредитование
Страны
Россия
Проекты
2020-й год
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