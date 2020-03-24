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Советскую «Боевую подругу» испытали на трассе

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Архивное фото
Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Специалисты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ) в Благовещенске провели испытания боевого танка Т-34-85, принимавшего участие во Второй мировой войне и названного «Боевой подругой» в честь управлявшей им первой в мире женщины-танкиста Марии Октябрьской, сообщает ТАСС.

Согласно агентству, танк в ходе тестовых заездов на трассе «Танкового биатлона» продемонстрировал высокие ходовые качества. До этого машина в течение двух лет находилась на восстановлении. К настоящему времени Т-34-85 вернули исторический вид. Сейчас специалисты ДВОКУ продолжают работу над боевым отделением танка.

В феврале издание The National Interest написало, что советские танки КВ-1 и КВ-2 оказались легкой добычей для немецких войск во время Второй мировой войны.

В 1940-х годах Т-34-85 участвовал в боях в составе второго гвардейского Тацинского танкового корпуса. Закончил Вторую мировую войну танк под Кенигсбергом (современный Калининград). Машина имела надпись «Боевая подруга», которую на корпус разрешил нанести лично Иосиф Сталин. Этот танк был куплен на собственные средства Героя Советского Союза Марии Октябрьской, которая стала первой в мире женщиной в должности механика-водителя.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Проекты
АРМИ-20XX
Танковый биатлон
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