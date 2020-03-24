Борьба с коронавирусом: чем российские военные займутся в Италии

Россия завершила переброску помощи в Италию для борьбы с коронавирусом

23 марта завершилась переброска на авиабазу «Практик де Маре» (30 км к юго-западу от Рима) российских специалистов и мобильных комплексов с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. С подробностями передислокации военных медиков разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Хронология событий, связанных с оказанием помощи Итальянской республике, выглядела следующим образом.

Вечером в субботу, 21 марта, по поручению президента России Владимира Путина министром обороны Сергеем Шойгу были даны указания о создании авиационной группировки для оперативной доставки, начиная с 22 марта, помощи Итальянской Республике в борьбе с коронавирусом.

Предварительно планировалось, что по готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России доставят в Италию восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование.

Поздно вечером в субботу 21 марта Шойгу по этим вопросам провел переговоры по телефону со своим итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини. В ходе беседы глава итальянского военного ведомства подтвердил готовность принять, начиная с 22 марта, российские самолеты со специалистами, техникой и оборудованием.

Также этим вечером Гуэрини выразил благодарность России за оперативную помощь, оказываемую по договоренности президента РФ Владимира Путина с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте в борьбе с пандемией коронавируса.

В самые короткие сроки Воздушно-космические силы России завершили создание необходимой авиационной группировки для доставки сил и средств Минобороны России, выделенных для оказания помощи Итальянской Республике в борьбе с коронавирусом.

Уже к 11.00 в воскресенье, 22 марта, на военном аэродроме Чкаловский (Московская область) были сосредоточены девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации, которые в течение прошедшей ночи вместе с подготовленными экипажами были оперативно переброшены из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей (мест дислокации военно-транспортных авиационных полков ВТА ВКС РФ). К этому же времени на Чкаловском были сосредоточены восемь врачебно-сестринских бригад, оснащенных необходимым медицинским оборудованием и имуществом.

К вылету была подготовлена группа численностью около 100 человек, в состав которой вошли ведущие специалисты Минобороны России в области вирусологии и эпидемиологии, имеющие значительный международный опыт борьбы с эпидемиями, вместе с современным оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий.

Ранее военные медики принимали участие в ликвидации вспышек сибирской язвы, лихорадки Эбола и африканской чумы свиней.

В частности, на полуострове Ямал летом 2016 года за три недели специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ обнаружили и уничтожили путем сжигания останки 2572 животных, погибших от опасной инфекции. Также была проведена локальная дезинфекция хлорной известью зараженных участков. Контрольные пробы земель подтвердили отсутствие инфекции в бывшем очаге заражения.

Также российские военные медики принимали самое деятельное участие в ликвидации последствий гемморагической лихорадки Эбола на африканском континенте. Борьбу с этим опаснейшим заболеванием (некоторые медицинские эксперты называют его «чумой XXI века») специалистам из России пришлось вести на территории Гвинейской Республики, подвергшейся самой сильной атаке эпидемии.

В конце 2014 года на территории этого африканского государства наши медики развернули в районе города Конакри три инфекционных и одно приемно-диагностическое отделение, обустроили реанимацию и интенсивную терапию, а также специальные диагностические лаборатории.

Помимо лихорадки Эбола тогда российским специалистам пришлось бороться с холерой, брюшным тифом, вирусным гепатитом А, дизентерией и желтой лихорадкой.

Словом, наши военные медики, отправляющиеся в Италию, имеют большой практический опыт в борьбе с распространением вирусных инфекции, ликвидации последствий сложной эпидемиологической обстановки, организации дезинфекции зданий, сооружений и систем водозабора.

Уже в середине дня в воскресенье первый самолет Ил-76 ВКС России вылетел с Чкаловского с российскими военными специалистами и оборудованием в Итальянскую Республику. Лайнер направился на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре» (30 км юго-западнее Рима). В самолете находилась передовая группу военных медиков.

Практически сразу вслед за первым бортом вылетел второй Ил-76. Затем с небольшими интервалами в Италию последовали остальные самолеты военно-транспортной авиации с медиками на борту.

К вечеру воскресенья (по московскому времени) первый самолет Ил-76 уже прибыл на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре». После уточнения и согласования с итальянской стороной районов применения, российские военные медики и специалисты-вирусологи уже на следующий день приступили к выполнению задач по оказанию помощи Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией.

При встрече первого самолета ВКС РФ начальник генштаба вооруженных сил Италии Энцо Вичерелли поблагодарил Россию за оказываемую помощь:

«Хотел бы выразить огромное удовлетворение и благодарность от всего итальянского народа за российскую помощь в такой трудный момент для Итальянской Республики. Хотел бы сказать спасибо за то большое количество материалов и специалистов, которые прибыли из России в Италию, чтобы оказать помощь».

Восьмой борт Ил-76 прибыл на авиабазу «Практик де Маре» с группой российских военных специалистов и мобильными авторазливочными станциями для проведения дезинфекционных мероприятий.

Девятый самолет Ил-76 вылетел рано утром в понедельник, 23 марта, и уже сел на аэродроме в Италии. Таким образом, буквально в самые в кратчайшие сроки в Рим были доставлены специалисты и мобильные комплексы с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.

В то же время для борьбы с коронавирусом Италия запросила помощь и у Соединенных Штатов.

В Риме рассчитывают на поддержку Пентагона в борьбе с распространением этой опасной инфекции. Причем с просьбой о помощи руководители Италии обратились напрямую к министру обороны Соединенных Штатов Марку Эсперу. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя американского минобороны. В частности, министр обороны Италии Гуэрини попросил у главы военного ведомства США медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции легких.

Как бы не складывалась эпидемиологическая обстановка в Италии, в последующем, по завершению борьбы с коронавирусом, без сравнений в эффективности работы российских и американских специалистов в этой республике никак не обойтись. Поэтому ставки в этом соревновании весьма высоки и ударить лицом в грязь Москве нельзя. Хотя слово «соревнование», безусловно, не самое удачное в случае, когда идет борьба за здоровье и жизнь людей.

Михаил Ходаренок