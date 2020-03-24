Борьба с коронавирусом: чем российские военные займутся в Италии

Россия завершила переброску помощи в Италию для борьбы с коронавирусом
23 марта завершилась переброска на авиабазу «Практик де Маре» (30 км к юго-западу от Рима) российских специалистов и мобильных комплексов с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. С подробностями передислокации военных медиков разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.
Хронология событий, связанных с оказанием помощи Итальянской республике, выглядела следующим образом.
Вечером в субботу, 21 марта, по поручению президента России Владимира Путина министром обороны Сергеем Шойгу были даны указания о создании авиационной группировки для оперативной доставки, начиная с 22 марта, помощи Итальянской Республике в борьбе с коронавирусом.
Поздно вечером в субботу 21 марта Шойгу по этим вопросам провел переговоры по телефону со своим итальянским коллегой Лоренцо Гуэрини. В ходе беседы глава итальянского военного ведомства подтвердил готовность принять, начиная с 22 марта, российские самолеты со специалистами, техникой и оборудованием.
Также этим вечером Гуэрини выразил благодарность России за оперативную помощь, оказываемую по договоренности президента РФ Владимира Путина с председателем совета министров Италии Джузеппе Конте в борьбе с пандемией коронавируса.
В самые короткие сроки Воздушно-космические силы России завершили создание необходимой авиационной группировки для доставки сил и средств Минобороны России, выделенных для оказания помощи Итальянской Республике в борьбе с коронавирусом.
Уже к 11.00 в воскресенье, 22 марта, на военном аэродроме Чкаловский (Московская область) были сосредоточены девять самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации, которые в течение прошедшей ночи вместе с подготовленными экипажами были оперативно переброшены из Псковской, Ульяновской и Оренбургской областей (мест дислокации военно-транспортных авиационных полков ВТА ВКС РФ). К этому же времени на Чкаловском были сосредоточены восемь врачебно-сестринских бригад, оснащенных необходимым медицинским оборудованием и имуществом.
Ранее военные медики принимали участие в ликвидации вспышек сибирской язвы, лихорадки Эбола и африканской чумы свиней.
В частности, на полуострове Ямал летом 2016 года за три недели специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ обнаружили и уничтожили путем сжигания останки 2572 животных, погибших от опасной инфекции. Также была проведена локальная дезинфекция хлорной известью зараженных участков. Контрольные пробы земель подтвердили отсутствие инфекции в бывшем очаге заражения.
Также российские военные медики принимали самое деятельное участие в ликвидации последствий гемморагической лихорадки Эбола на африканском континенте. Борьбу с этим опаснейшим заболеванием (некоторые медицинские эксперты называют его «чумой XXI века») специалистам из России пришлось вести на территории Гвинейской Республики, подвергшейся самой сильной атаке эпидемии.
Помимо лихорадки Эбола тогда российским специалистам пришлось бороться с холерой, брюшным тифом, вирусным гепатитом А, дизентерией и желтой лихорадкой.
Словом, наши военные медики, отправляющиеся в Италию, имеют большой практический опыт в борьбе с распространением вирусных инфекции, ликвидации последствий сложной эпидемиологической обстановки, организации дезинфекции зданий, сооружений и систем водозабора.
Уже в середине дня в воскресенье первый самолет Ил-76 ВКС России вылетел с Чкаловского с российскими военными специалистами и оборудованием в Итальянскую Республику. Лайнер направился на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре» (30 км юго-западнее Рима). В самолете находилась передовая группу военных медиков.
К вечеру воскресенья (по московскому времени) первый самолет Ил-76 уже прибыл на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре». После уточнения и согласования с итальянской стороной районов применения, российские военные медики и специалисты-вирусологи уже на следующий день приступили к выполнению задач по оказанию помощи Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией.
При встрече первого самолета ВКС РФ начальник генштаба вооруженных сил Италии Энцо Вичерелли поблагодарил Россию за оказываемую помощь:
«Хотел бы выразить огромное удовлетворение и благодарность от всего итальянского народа за российскую помощь в такой трудный момент для Итальянской Республики. Хотел бы сказать спасибо за то большое количество материалов и специалистов, которые прибыли из России в Италию, чтобы оказать помощь».
Восьмой борт Ил-76 прибыл на авиабазу «Практик де Маре» с группой российских военных специалистов и мобильными авторазливочными станциями для проведения дезинфекционных мероприятий.
Девятый самолет Ил-76 вылетел рано утром в понедельник, 23 марта, и уже сел на аэродроме в Италии. Таким образом, буквально в самые в кратчайшие сроки в Рим были доставлены специалисты и мобильные комплексы с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.
В Риме рассчитывают на поддержку Пентагона в борьбе с распространением этой опасной инфекции. Причем с просьбой о помощи руководители Италии обратились напрямую к министру обороны Соединенных Штатов Марку Эсперу. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя американского минобороны. В частности, министр обороны Италии Гуэрини попросил у главы военного ведомства США медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции легких.
Как бы не складывалась эпидемиологическая обстановка в Италии, в последующем, по завершению борьбы с коронавирусом, без сравнений в эффективности работы российских и американских специалистов в этой республике никак не обойтись. Поэтому ставки в этом соревновании весьма высоки и ударить лицом в грязь Москве нельзя. Хотя слово «соревнование», безусловно, не самое удачное в случае, когда идет борьба за здоровье и жизнь людей.
Михаил Ходаренок