Минобороны Канады засекретит данные о заражении COVID-19 своих военнослужащих

Канадские войска и военные корабли, находящиеся за границей, на данный момент будут полагаться на союзников и принимающие их страны для получения доступа к комплектам для тестирования COVID-19 и медицинскому обслуживанию. Сообщает Генштаб Вооруженных сил Канады. Для военных, находящихся на территории страны Министерство обороны (по словам пресс-секретаря Джессики Ламиранде) заказало около 2000 комплектов тестов, которые должны быть поставлены на этой неделе.

«Каждое канадское подразделение, находящееся за границей, имеет доступ к медицинскому обеспечению, по канадским или по местным стандартам», – сказал CBC News начальник Генштаба генерал Джонатан Вэнс,. «У нас тысячи сотрудников за рубежом… у них есть доступ к системам здравоохранения, и да, у нас есть достаточная поддержка». Военные медики отслеживают «наличие комплектов для тестирования в Вооруженных силах Канады», но пресс-служба не располагает точными данными о необходимы в том или ином месте объемах тестов, из-за постоянной ротации личного состава.

Новые тестовые комплекты, как только они появятся, поступят на центральный склад медицинского оборудования и будут «распределяться по требованию» из базовых клиник. «Потребности в комплектах для тестирования COVID-19 будут учтены в плане распределения», – сказала Ламиранде. «Тем временем, мы работаем в сотрудничестве с нашими партнерами, используя комплексную поддержку со стороны союзников, чтобы обеспечить нашим военнослужащим за рубежом наилучшую доступную медицинскую помощь, поскольку это всегда является для нас главным приоритетом», - сообщила она прессе.

Вэнс сказал, в недавнем интервью, что в случае крупномасштабной вспышки болезни среди военных, предусмотрена эвакуация заразившихся на родину. По состоянию на пятницу канадские военные сообщили о трех случаях COVID-19, но указали, что прекратят выпускать информацию о состоянии здоровья своих служащих по соображениям оперативной безопасности. По словам Вэнса, отдельно от вопроса о тестировании, каждая базовая клиника и зарубежное отделение имеют в своем распоряжении средства индивидуальной защиты. Он также сообщил, что на складах запасы необходимого оборудования и медицинских товаров – в избытке. В связи с этим, есть некоторая возможность оказывать медицинскую поддержку другим. В США на прошлой неделе Пентагон передал местному министерству здравоохранения и социального обеспечения до пяти миллионов респираторных масок и других средств индивидуальной защиты, а также около 2000 комплектов для вентиляции легких.

В сравнении с американцами, канадские военные имеют куда менее объемные запасы, но все же готовы делиться со своим Минздравом. Кроме того, в распоряжении Военно-воздушных сил США есть транспортные изолирующие камеры для размещения на самолетах, с целью проведения экстренных эвакуаций инфицированных больных. Эти капсулы, в свое время, были заказаны для транспортировки лиц, инфицированных эболой. Канада этим похвастаться не может. Канадский Генштаб желал бы иметь такое оборудование в своем распоряжении и для транспортировки заболевших военных, и с целью оказания помощи гражданским лицам. Министерство обороны Канады рассматривает возможности соответствующего дооборудования своей транспортной авиации. Пока речь идет о примитивных средствах, но и они будут хороши за неимением изоляционных капсул.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО