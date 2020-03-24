Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб. Об этом сообщили в российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии.

В Центре отметили, что совместный патруль участка трассы М-4, связывающей города Алеппо и Латакию прошел в соответствии с российско-турецким соглашением. "В целях обеспечения безопасности протяженность маршрута совместного патруля была сокращена", - сообщили в Центре.

Там также добавили, что в ближайшее время турецкая сторона обязалась нейтрализовать радикальные экстремистские группировки, которые препятствуют движению колонн совместных патрулей по трассе М-4 в коридоре безопасности.

Александр Степанов