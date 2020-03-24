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Независимое военное обозрение

Сирия: Российские и турецкие военные продолжили патрулирование вдоль трассы М-4

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Фото пресс-службы МО РФ
Фото пресс-службы МО РФ.

23 марта 2020 года в зоне деэскалации Идлиб Сирийской Арабской Республики, в соответствии с российско-турецким соглашением, состоялось второе совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4, связывающей города Алеппо и Латакию.

В целях обеспечения безопасности, протяженность маршрута совместного патруля была сокращена.

В свою очередь, турецкая сторона обязалась в ближайшее время провести мероприятия по нейтрализации радикальных экстремистских группировок, препятствующих движению колонн совместного патрулирования трассы М-4 в коридоре безопасности.

Напоминаем, что в соответствии с российско-турецкими договоренностями с 00:01 6 марта 2020 г. на территории «Идлибской зоны деэскалации» введен режим прекращения огня. Продолжает функционирование специальный непрерывный канал связи для оперативного взаимодействия между российским Центром по примирению враждующих сторон и турецкой стороной. Российский Центр по примирению постоянно выступает с призывами к командирам незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

По данным местных СМИ Турция успела сосредоточить на севере Сирии около 10 тыс. своих военнослужащих и более тысячи единиц бронетехники, ствольной и реактивной артиллерии, а также сухопутных транспортных средств. Отмечаются постоянные тревожащие обстрелы позиций Сирийской арабской армии боевиками террористических групп в провинции Идлиб. Правительственные войска вынужденно открывают ответный огонь по противнику.

По информации Минобороны России и сирийских новостных агентств.

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