Во Франции остановлена работа предприятия, где собирали истребители Rafale для Индии

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Индийские СМИ публикуют материалы о том, что поставка самолётов Rafale из Франции в рамках ранее заключённого контракта, будет перенесена по срокам. Индийские журналисты пишут, что об этом стало известно о двух источников в оборонной отрасли, пожелавших остаться неизвестными.

Издание Hindustan Times сообщает, что решение о переносе поставок принято французской стороной в связи с угрозой распространения коронавируса.

На данный момент во Франции полностью остановлена производственная линия авиастроительной компании Dassault Aviation, на одном из предприятий которой и осуществляют создание истребителей для индийских ВВС. Карантин на французском предприятии изначально объявлен до 31 марта, однако отмечается, что, скорее всего, он будет продлён ещё минимум на 2 недели.

Напомним, что Индия ранее заказала у Франции 36 истребителей Rafale. Как выяснилось, сумма контракта такова, что каждый самолёт обойдётся индийскому бюджету в огромную сумму – почти 200 млн долларов. Это, например, вдвое выше стоимости истребителя пятого поколения F-35. Но в Индии заявили, что в эту сумму входят поставки вооружений, техническое обслуживание и обучение лётного состава.

Из сообщения:

Первая партия из четырех самолетов Rafale должна была вылететь на базу в Индии в мае 2020 года, но план столкнулся с неопределенностью из-за быстрого распространения Covid-19.

Контакт предполагал поставку второй партии истребителей в Индию к февралю 2021 года, а завершающей партии Rafale – к апрелю 2022 года.

Генеральный директор индийского центра исследования авиации Манмохан Бахадур:

Перенос поставок не вызовет существенных сложностей по обновлению парка ВВС Индии. Я надеюсь, в ВВС страны справятся с такой ситуацией.