В Кремле объяснили прекращение военных учений у границ России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 23 марта, рассказал журналистам о причинах прекращения армией РФ военных учений у границ страны.

«По деталям вам нужно спросить у Министерства обороны. Но очевидно, что это носит превентивный характер в связи с ситуацией на фоне общей борьбы с коронавирусом», — сказал Песков.

Пресс-секретарь признался, что военные учения проходили в нервной обстановке из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Он подчеркнул, что данное решение об отмене учений принималось не президентом России Владимиром Путиным.

20 марта в России решили не переносить военный призыв из-за коронавируса. Планируется, что всех новобранцев будут проверять на наличие коронавирусной инфекции и если она не подтвердится, то отправлять на службу.

19 марта в НАТО рассказали о влиянии коронавируса на деятельность альянса. В частности, в организации внимательно следят за здоровьем и состоянием своих сотрудников. Кроме того, им пришлось перекроить график военных учений из-за распространения эпидемии.

11 марта в Норвегии были прекращены учения НАТО из-за коронавируса. Руководитель учений Руне Якобсен заявил, что альянс хочет сохранить обороноспособность, чтобы «поддерживать общество в этот непредсказуемый период».

По данным ВОЗ на 23 марта, всего в мире подтверждено свыше 294 тыс. случаев заболевания, скончались 12 944 человека. В России число заразившихся коронавирусом возросло до 438. В Москве количество случаев инфицирования достигло 262.