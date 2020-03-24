Самые западные «Искандеры» России приведены в боевую готовность

На одном из полигонов в Калининградской области стартовали учения ракетчиков армейского корпуса Балтийского флота.

По сигналу тревоги подразделения ракетного соединения совершили марш в назначенный район для выполнения учебно-боевой задачи. По ходу движения военнослужащие отразили атаки диверсионно-разведывательных групп условного противника и преодолели участки зараженной местности.

Прибыв на место, расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» приступили к проведению учения по нанесению массированных ударов. В рамках лагерного сбора в назначенных позиционных районах будут выполнены электронные пуски по различным целям: командным пунктам, скоплениям живой силы, колоннам бронетехники. Также военнослужащие сдадут нормативы по заряжанию ракетами пусковых установок.

В учениях задействовано более 100 военнослужащих ракетного соединения и свыше 100 единиц вооружения, военной и специальной техники, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)