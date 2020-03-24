National Interest рассказал, когда «воскреснет» истребитель Су-57

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Обозреватель американского издания The National Interest Калеб Карсон назвал причину, по которой в ближайшее время не следует ожидать «воскрешения» российского истребителя Су-57. По его мнению, существует прямая взаимосвязь между использованием в ВКС РФ самолета Су-35С и развитием Су-57.

Карсон считает, что толчком к «воскрешению» Су-57 может стать момент, когда Су-35С перестанет устраивать российских военных и справляться с поставленными перед ним задачами. До тех пор не стоит ожидать от Су-57 не только чего-нибудь особенного, но и даже просто появления его в воздухе. Американский обозреватель называет Су-57 первым российским стелс-истребителем.

Собственно, еще летом 2018 года вице-премьер РФ Юрий Борисов называл Су-35 одним из лучших в мире военных самолетов. По этой причине он не видит смысла торопиться с перевооружением российских ВКС на Су-57.

К 2028 году было запланировано передать войскам 76 единиц Су-57. На данный момент существует 13 опытных образцов этого самолета. 10 из них используются для летных испытаний, а три задействовано для статических наземных.

В декабре прошлого года первый истребитель Су-57, который планировали вскоре передать ВКС, разбился во время испытательного полета.

В западной прессе вообще уверены, что Су-57 может реализоваться в полной мере только в том случае, если Россия найдёт "производственного партнёра и инвестора за рубежом".