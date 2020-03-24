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Военное обозрение

Копирование иностранных технологий грозит кризисом китайской оборонно-промышленной отрасли

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Источник изображения: topwar.ru

Китайская военная промышленность последнего времени демонстрирует устойчивый прогресс. Китай достиг существенных успехов при создании истребителей нового поколения, поставил на поток производство боевых кораблей, впервые построил собственный авианосец, активно развивает гиперзвуковые ракетные технологии. Казалось бы, перед китайской «оборонкой» открываются всё новые и новые перспективы.

Однако есть у этого бурного развития китайской военно-промышленной сфере и своя обратная сторона. Связана она с тем, что уже в скором времени китайские компании из сферы ВПК могут столкнуться с серьёзным кризисом. И связан он вовсе не с финансовым положением или снижением объёмов государственного оборонного заказа. Связан он с технологической стороной вопроса.

Дело в том, что все основные китайские достижения в военной промышленности были связаны с тем, что Китай откровенно копировал технологии других государств. Что-то выкупал, что-то получал по иным каналам.

Пожалуй, наибольшие объёмы заимствования технологий связаны с советскими и российскими образцами. В Китае ведь и сами не скрывают того, что зачастую приобретают военную технику малыми партиями в первую очередь с той целью, чтобы её тщательно изучить и построить на её основе «собственный вариант». В принципе, именно так в ВВС НОАК появлялись многочисленные варианты истребителей с обозначением «Джей». Их основа, главным образом, - советские и российские самолёты «Су» различных модификаций. Одни собирались по лицензии, другие появлялись при использовании метода откровенного "копипаста".

Но в мире промышленности существует закон, в котором основным коэффициентом при определении темпов развития и технологического совершенствования выступает собственный технологический опыт и собственная технологическая база. Если эта база заимствована даже у лучших компаний мира, и если именно под «копирование» этой базы выделяются огромные средства, то производство уже спустя короткие сроки уткнётся «в потолок». Для дальнейшего развития нужно либо вновь заимствовать зарубежные технологии и опыт, либо окончательно переформатировать подход к созданию высококлассной техники - от слепого копирования отказываясь полностью.

Ведь если бы развитие промышленности основывалось только на копировании чужих технологий, то, в принципе, любая обеспеченная держава могла бы «клепать» свои «аналоги» немецкого «Мерседеса», да ещё и с лучшим качеством итогового «продукта».

Именно поэтому развитие китайского военпрома напоминает колосса на глиняных ногах - внешне впечатляюще и даже, возможно, устрашающе, но в целом проблема дальнейшего совершенствования пока не решена.

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Авианосец
ГЗЛА
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