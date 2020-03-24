Новые экипажи ЧФ осваивают новые корабли

Оба малых ракетных корабля еще только строятся, но экипажи уже укомплектованы моряками.

Экипажи малых ракетных кораблей «Гайворон» и Циклон» укомплектованы военнослужащими Черноморского флота. Моряки уехали на переподготовку в учебный центр Военно-морского флота в Санкт-Петербурге. Там они пройдут общую корабельную подготовку и стажировку на предприятиях, изучат корабельное оборудование и вооружение. После обучения военнослужащих направят на судостроительный завод для освоения новых кораблей и их подготовке к приему в состав ВМФ.

ТВ «Звезда» говорит, что «Гайворон» - малый ракетный корабль проекта 21 631 шифр «Буян-М». Построен на Зеленодольском заводе имени A.M. Горького. В составе Черноморского флота уже выполняют задачи корабли данного проекта: «Вышний Волочек», «Орехово-Зуево» и «Ингушетия».

«Циклон» - малый ракетный корабль проекта 22800 шифр «Каракурт». Корабль станет первым в составе Черноморского флота. В состав Балтийского флота входят корабли «Мытищи» и «Советск».