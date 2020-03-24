Восстановлен оригинальный Т-34 первой в мире женщины-танкиста

Именной танк Т-34-85 «Боевая подруга» испытали на трассе «Танкового биатлона» под Благовещенском.

Боевую машину первой в мире женщины-танкиста Героя Советского Союза Марии Октябрьской восстанавливают специалисты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

Танк, на котором воевала Октябрьская, нашли на одной из баз хранения Минобороны - от машины остался пустой корпус. По формуляру и внешнему виду Т-34 военные догадались, что перед ними легендарный танк: надпись «Боевая подруга», белая стрела и гвардейский знак на башне, пять звезд - по числу уничтоженных машин врага, - на стволе пушки.

В 2019 году был восстановлен внешний вид машины, силовая установка и трансмиссия. На полигоне Т-34-85 показал высокие ходовые качества, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа. Сейчас специалисты ДВОКУ собирают заново боевое отделение и отделение управление танка.