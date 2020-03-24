Украинские катера проекта "Кентавр" назвали "братской могилой"

Новые катера ВМС Украины "Кентавр" не безопасны для украинских военнослужащих, а в бою станут "братской могилой". К такому выводу пришел военный эксперт, руководитель "Украинского военного центра" Тарас Чмут.

Изначально предполагалось, что десантно-штурмовые катера проекта 58503 станут улучшенной версией малых бронированных артиллерийских катеров типа "Гюрза". "Кентавры" должны были иметь более высокую мореходность, скорость и нести сбалансированный комплекс вооружений. Однако реальное исполнение судов оказалось гораздо хуже.

По мнению эксперта, "Кентавры" вышли такими же сырыми и низкокачественными, как и их предшественники, а сама конструкция оказалась ужасной для высадки морской пехоты.

"32 морпеха, которых он должен доставлять, превращают его в братскую могилу. Единственная аппарель на баке узкая, чтобы до нее добраться, надо пройти немало узких мест, где спокойно можно зацепиться снаряжением или оружием", - написал эксперт в Facebook.

Несовершенные двигатели "Кентавров" не позволяют катеру иметь скорость в 45 узлов (86 километров в час), а лишь разгоняют судно до 30 узлов (55 километров в час). Причина тому - сплошное противопульное бронирование корпуса, которое лишь утяжеляет катер и не способно защитить экипаж от артиллерийских снарядов и ракет.

Подверглась критике и система вооружения. Оснащение "Кентавров" авиационными блоками для стрельбы неуправляемыми ракетами С-8 "не поддается логике". Из-за небольшой дальности (три километра) стрелять из них по береговым целям неэффективно, оставляет желать лучшего и точность ракет.

Николай Грищенко