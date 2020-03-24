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Российская газета

В Приморье испытали танк "Боевая подруга"

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Источник изображения: Петр Ковалев/ТАСС

Именной танк Т-34-85 "Боевая подруга" испытали на трассе "Танкового биатлона" под Благовещенском. Боевую машину первой в мире женщины-танкиста Героя Советского Союза Марии Октябрьской восстанавливают специалисты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища.

Танк, на котором воевала Октябрьская, нашли на одной из баз хранения Минобороны - от машины остался пустой корпус. По формуляру и внешнему виду Т-34 военные догадались, что перед ними легендарный танк: надпись "Боевая подруга", белая стрела и гвардейский знак на башне, пять звезд - по числе уничтоженных машин врага, - на стволе пушки.

В 2019 году был восстановлен внешний вид машины, силовая установка и трансмиссия. На полигоне Т-34-85 показал высокие ходовые качества, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа. Сейчас специалисты ДВОКУ собирают заново боевое отделение и отделение управление танка.

Муж Марии Октябрьской, кадровый военный, погиб летом 1941 года. Получив похоронку, женщина обратилась в военкомат с просьбой отправить ее на фронт, но получила отказ - из-за туберкулеза шейного позвонка она не подходила для строевой службы. Тогда вдова полкового комиссара продала все свои ценности, несколько месяцев зарабатывала вышиванием, а собранные в результате 50 тысяч рублей внесла в фонд обороны на строительство Т-34. После чего направила в Кремль телеграмму, в которое просила Сталина позволить отомстить за смерть мужа на танке, построенном на ее средства.

Желание Марии Октябрьскойбыло исполнено. С 3 мая 1943 года она стала учиться на механика-водителя в Омском танковом училище, а осенью уже воевала под Витебском. 18 ноября у деревни Новое Село Т-34 "Боевая подруга" ворвался во вражеские порядки, уничтожил пушку и полсотни солдат и офицеров вермахта. Танк был подбит, Октябрьская провела в нем под огнем двое суток, пока машину не эвакуировали. Командир батальона поставил ее в пример.

18 января 1944 года у станции Крынки отремонтированный танк раздавил три немецкие пулеметные точки, уничтожив до 20 гитлеровцев. Снарядом "Боевой подруге" разбило левый ленивец. Мария Октябрьская под огнем выбралась из танка, чтобы исправить повреждение и была тяжело ранена. 15 марта она скончалась в смоленском госпитале. За тот бой она была награждена орденом Отечественной войны I степени, а 2 августа стала Героем Советского Союза.


Антон Валагин

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