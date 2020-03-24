ЦПК отменил пресс-конференцию экипажа МКС впервые в истории

Пресс-конференция с экипажем новой экспедиции на МКС впервые в истории отменена. Об этом в понедельник, 23 марта, сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

«Пресс-конференция основного экипажа МКС-63 в ЦПК, запланированная на сегодня, 23 марта, отменяется», — цитирует ТАСС это заявление.

В ЦПК подтвердили, что причина отмены мероприятия — угроза распространения коронавируса. Как сообщает «РИА Новости», ранее пресс-конференция несколько раз переносилась. Кроме того, было известно, что она должны была пройти на открытом воздухе, а не в помещении.

Старт корабля «Союз МС-16» запланирован на 9 апреля 2020 года с космодрома Байконур. Предварительно, в состав экипажа МКС-63 войдут российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американский астронавт Кристофер Кэссиди. Окончательный состав будет утвержден позже.

20 марта Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) приостановило подготовку лунной миссии из-за коронавируса.

17 марта стало известно, что праздничные мероприятия в День космонавтики будут отложены из-за коронавирусной инфекции. В тот же день руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация отменила все запланированные на ближайшее время международные встречи из-за COVID-19.

16 марта из-за осложнения эпидемиологической обстановки были отменены посещения космодрома Байконур для представителей СМИ.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 23 марта в России число заразившихся коронавирусом возросло до 438. В Москве количество инфицированных достигло 262.