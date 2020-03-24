Войти
Независимое военное обозрение

Минобороны Франции вступило в бой с коронавирусом

208
0
0
Военнослужащие ВС Франции
Военнослужащие ВС Франции.
Источник изображения: © EPA/IAN LANGSDON / POOL

Вооруженные силы Пятой республики в экстренном порядке привлечены для обеспечения медицинских и карантинных мероприятий в связи с пандемией, вызванной распространением коронавируса. Военно-медицинская служба МО ФР задействовала пять из восьми своих учебных госпиталей для размещения лиц заболевших пневмонией из-за инфекции Covid-19. Один из них расположен в Бежане (специализируется в области инфекционных заболеваний), другие: Перси (регион Иль-де-Франс), в Сент-Анне и Ляверене (обслуживают регионы Прованс- Рона -Альпы-Лазурный берег) и Клермон-Тоннер в Бретани. Каждая из этих больниц имеет вместимость около 100 коек, из которых 40 - находятся в реанимации. Президент республики объявил еще 16 марта, что страна поддержит регионы, наиболее пострадавшие от пандемии. В соответствии с этим приказом военные медики приступили к развертыванию полевых госпиталей в восточных регионах страны. Это модульные медицинские палатки, исполненные на каркасной основе. Каждая из них состоит из приемной части и отделения реанимации, которое рассчитано максимум на 30 коек. Данные госпитали предназначены лишь для экстренного приема заболевших, после стабилизации состояния, их направляют военным или медицинским транспортом в стационары. Развертыванием одного такого сан-блока в Мюлузе (регион Гранд -Эст) занимается медицинская служба военной базы Шанто ( дислоцируется около Орлеана). В субботу ВВС и Медицинская служба Вооруженных сил задействовали большой санитарный самолет A330 MRTT Phoenix, оснащенный модулем «Морфеус» для транспортировки пациентов с Covid-19. Этот модуль может перевозить от шести до двенадцати пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, при соответствующих условиях ухода, включая искусственную вентиляцию легких.

По запросу французского Минздрава военное ведомство Пятой республики выделило со своих складов пять миллионов хирургических масок. Органы ответственные за рецензирование производства товаров медицинского назначения приступили к экстренному тестированию нескольких прототипов масок, предлагаемых производителями. Результаты испытаний ожидаются в ближайшие дни. При необходимости их производство будет запущено при минимальных временных затратах, что позволит сделать новые маски доступными для граждан республики, которые в них сейчас остро нуждаются. Агентство по оборонным инновациям также объявило конкурс на проекты, направленные на борьбу с пандемией Covid-19. Власти выделили 10 миллионов евро для реализации вышеуказанных проектов. Для транспортировки заболевших ВМС Франции выделили вертолетоносец.

Одновременно с выполнением задач по обеспечению карантинных и медицинских мероприятий французские Вооруженные силы продолжают решать рутинные вопросы безопасности государства. Стратегические службы несут боевое дежурство, антитеррористические и армейские подразделения занимаются своими специфическими вопросами, сообщает Минобороны Пятой республики.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Проекты
Военные учения
Медицина
Похожие новости
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
07.03.2018
Украинские военные проходят американскую школу
06.09.2017
Серый военторг
09.08.2017
Остров Сокотра снова ждет наши корабли
30.01.2013
Управленческий тупик
02.11.2012
РФ попросила Францию разместить на ее базе в Джибути 2 самолета Ил-38
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.03 01:43
  • 1
Самолет ВКС России привез 25,5 млн защитных масок из КНР - Минобороны РФ
  • 24.03 01:32
  • 78
Корабль SpaceX лопнул
  • 24.03 00:39
  • 220
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 24.03 00:22
  • 127
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 24.03 00:03
  • 6
Назван способ США убрать Россию из Сирии
  • 23.03 21:53
  • 18
Источник: Россия развернет под Калининградом РЛС, способную следить за всей Европой
  • 23.03 20:13
  • 1
Рецензия на книгу «Солдаты необъявленных войн: силы специальных операций»
  • 23.03 19:42
  • 22
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 23.03 19:09
  • 2
Строительство судна на воздушной подушке проекта «Хаска 10»
  • 23.03 18:24
  • 1
ВМС Украины сочли свои десантные катера превосходящими российские БДК
  • 23.03 18:16
  • 1
"Российские корабли медленнее": в Киеве рассказали о «Кентаврах»
  • 23.03 18:14
  • 2
Экс-командира «Борея» обвинили во вранье о потерянной США атомной подлодке
  • 23.03 17:25
  • 1
Почему ВПК США увлеклись производством мультфильмов?
  • 23.03 17:18
  • 90
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 23.03 17:06
  • 19
В США вместо крупы жители сметают с полок оружие