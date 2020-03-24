Минобороны Франции вступило в бой с коронавирусом

Вооруженные силы Пятой республики в экстренном порядке привлечены для обеспечения медицинских и карантинных мероприятий в связи с пандемией, вызванной распространением коронавируса. Военно-медицинская служба МО ФР задействовала пять из восьми своих учебных госпиталей для размещения лиц заболевших пневмонией из-за инфекции Covid-19. Один из них расположен в Бежане (специализируется в области инфекционных заболеваний), другие: Перси (регион Иль-де-Франс), в Сент-Анне и Ляверене (обслуживают регионы Прованс- Рона -Альпы-Лазурный берег) и Клермон-Тоннер в Бретани. Каждая из этих больниц имеет вместимость около 100 коек, из которых 40 - находятся в реанимации. Президент республики объявил еще 16 марта, что страна поддержит регионы, наиболее пострадавшие от пандемии. В соответствии с этим приказом военные медики приступили к развертыванию полевых госпиталей в восточных регионах страны. Это модульные медицинские палатки, исполненные на каркасной основе. Каждая из них состоит из приемной части и отделения реанимации, которое рассчитано максимум на 30 коек. Данные госпитали предназначены лишь для экстренного приема заболевших, после стабилизации состояния, их направляют военным или медицинским транспортом в стационары. Развертыванием одного такого сан-блока в Мюлузе (регион Гранд -Эст) занимается медицинская служба военной базы Шанто ( дислоцируется около Орлеана). В субботу ВВС и Медицинская служба Вооруженных сил задействовали большой санитарный самолет A330 MRTT Phoenix, оснащенный модулем «Морфеус» для транспортировки пациентов с Covid-19. Этот модуль может перевозить от шести до двенадцати пациентов, находящихся в тяжелом состоянии, при соответствующих условиях ухода, включая искусственную вентиляцию легких.

По запросу французского Минздрава военное ведомство Пятой республики выделило со своих складов пять миллионов хирургических масок. Органы ответственные за рецензирование производства товаров медицинского назначения приступили к экстренному тестированию нескольких прототипов масок, предлагаемых производителями. Результаты испытаний ожидаются в ближайшие дни. При необходимости их производство будет запущено при минимальных временных затратах, что позволит сделать новые маски доступными для граждан республики, которые в них сейчас остро нуждаются. Агентство по оборонным инновациям также объявило конкурс на проекты, направленные на борьбу с пандемией Covid-19. Власти выделили 10 миллионов евро для реализации вышеуказанных проектов. Для транспортировки заболевших ВМС Франции выделили вертолетоносец.

Одновременно с выполнением задач по обеспечению карантинных и медицинских мероприятий французские Вооруженные силы продолжают решать рутинные вопросы безопасности государства. Стратегические службы несут боевое дежурство, антитеррористические и армейские подразделения занимаются своими специфическими вопросами, сообщает Минобороны Пятой республики.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО