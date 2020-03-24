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Александр Фомин: экспорт вооружений и военной техники России в 2019 году превысил 15,2 млрд. долл.

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Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин
Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
Источник изображения: © Алексей Ерешко/ТАСС

ЦАМТО, 23 марта. Объем экспорта продукции военного назначения России в 2019 году составил свыше 15,2 млрд. долл. Об этом в интервью газете "Известия" заявил замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин.

По его словам, "по итогам прошлого года Россия сохранила ведущие позиции на международном рынке вооружений среди государств – основных экспортеров продукции военного назначения. Около 50 стран были заказчиками продукции военного назначения российского производства".

А.Фомин отметил, что "интерес к российским разработкам значительно вырос после того, как они продемонстрировали свои возможности в Сирии".

Как сообщил замминистра обороны в интервью "Известиям", "несмотря на осложнение военно-политической ситуации и рост напряженности в мире, военное и военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами динамично развивается. В прошлом году нам удалось выйти на новый уровень военных связей с рядом стран. В частности, были подписаны соглашения о военном (оборонном) сотрудничестве с Буркина-Фасо, Мали, Республикой Судан, Суринамом и Республикой Конго. Всего же такого рода соглашения с нами заключили более 100 государств".

А.Фомин сообщил, что "повышенное внимание мы уделяем развитию партнерских и союзнических отношений с государствами постсоветского пространства. Основное направление в области военного сотрудничества с этими странами – обеспечение боевой готовности и функционирования размещенных на их территориях российских военных баз (Армения, Киргизия, Таджикистан, а также Абхазия и Южная Осетия) и военных объектов (Белоруссия и Казахстан). Эти базы и объекты – гарант региональной безопасности".

По его словам, "большое значение мы придаем развитию систем ПВО, созданных на двусторонней основе с Белоруссией, Арменией и Казахстаном".

В интервью "Известиям" А.Фомин подчеркнул, что "Россия оказывает значительную помощь в оснащении вооруженных сил дружественных стран – в первую очередь союзников по ОДКБ – современными и совместимыми вооружениями и военной техникой. В военных учебных заведениях Минобороны на безвозмездной и льготной основе проходят подготовку национальные кадры. Особое место занимает военное взаимодействие в рамках Союзного государства России и Белоруссии, направленное на создание единого оборонного пространства. Сформирована региональная группировка войск (сил), организовано несение боевого дежурства сил и средств ПВО".

Касаясь других регионов мира, А.Фомин отметил, что "в последнее время двусторонние контакты со многими странами Азиатско-Тихоокеанского региона активизировались и вышли на новый уровень. Помимо развития отношений с давними партнерами – Индией и Китаем – нам удалось добиться больших успехов в военном и военно-техническом сотрудничестве с Мьянмой, Лаосом, Вьетнамом, Камбоджей. Активно развивается взаимодействие с Филиппинами, Шри-Ланкой, Таиландом, Индонезией и другими странами региона".

"Что касается африканских стран, могу сказать, что после проведения в 2019 году в Сочи форума "Россия-Африка" значительно активизировались рабочие контакты со многими из них: Ангола, ЮАР, Руанда, Мали, Танзания, Мозамбик, ЦАР и другие", – подчеркнул А.Фомин.

"В Латинской Америке у нас есть такие давние и надежные партнеры, как Венесуэла, Куба, Никарагуа, – сообщил А.Фомин в интервью газете "Известия".

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