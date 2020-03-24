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ЦАМТО

Дальнобойные САУ "Гиацинт-С" впервые применили как высокоточное оружие в рамках учения на полигоне Приамурья

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Самоходная пушка 2С5 «Гиацинт-С»
Самоходная пушка 2С5 «Гиацинт-С».
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 23 марта. Расчеты дальнобойных САУ 2С5 "Гиацинт-С" артиллерийского соединения ВВО, дислоцированного в Амурской области, провели боевые стрельбы по координатам, передаваемым с БЛА "Орлан-10".

Стрельба велась по целям имитирующим полевые командные пункты и другие критически важные объекты условного противника.

Расчеты БЛА в течение нескольких часов провели разведку и выявили наиболее важные цели, для поражения которых необходимо высокоточное оружие. Координаты, передаваемые в режиме реального времени, позволили провести одиночные точечные удары дальнобойной артиллерии. В результате стрельбы все цели были поражены. Кроме того, артиллеристы отработали стрельбу залпом по площадным целям.

Применение комплекса БЛА с дальнобойной системой "Гиацинт" значительно расширяет ее потенциал. Появилась возможность использования мощных снарядов на дальних расстояниях с результативностью высокоточного оружия, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

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Продукция
2С5 Гиацинт
Орлан-10
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Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
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