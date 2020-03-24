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Военное обозрение

Учёные: После пандемии коронавируса мир не будет прежним

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Источник изображения: topwar.ru

Хотя этого пока еще многие не осознают, всплеск заболеваемости коронавируса на планете уже начал менять глобальный миропорядок. Но пока неизвестно, в каком направлении начинает двигаться мировое сообщество.

Чтобы понять направление этого движения, издание Foreign Policy провело опрос среди экспертов из разных стран мира.

Было опрошено 12 ученых из США, европейских и азиатских стран, считающихся признанными авторитетами в сфере политологии и экономики.

И хотя в их прогнозах есть различия, общих моментов гораздо больше. Большинство из них считают, что пандемия приведет к изменению мирового миропорядка. Многие думают, что человечество отойдет от пути глобализации и станет более замкнутым в границах своих национальных государств. В частности, эту точку зрения разделяет директор Королевского института международных отношений Робин Ниблетт:

Пандемия коронавируса может стать той самой соломинкой, которая переломит спину верблюду экономической глобализации.

Экс-советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Шивсханкар Менор нарисовал картину будущего мироустройства после пандемии в мрачных тонах:

Мы движемся к более бедному, более злому и маленькому миру.

Хотя, например, заслуженный научный сотрудник Национального университета Сингапура Кишор Махбубани полагает, что всплеск коронавируса лишь ускорит тенденции, наметившиеся гораздо раньше. Он считает, что глобализм никуда не уйдет. Просто мировой центр переместится из США в Китай.

Ему вторит и замдиректора Международного института стратегических исследований:

Вашингтон провалил тест на лидерство, и миру на пользу это не пойдет.

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Страны
Индия
Китай
Сингапуp
США
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