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Военно-промышленный курьер

Без России вопросы безопасности в мире не решить

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Источник изображения: vpk-news.ru

В прошлом году Россия получила $15,2 млрд по военным контрактам - отечественное вооружение и технику закупали более 50 стран. Интерес к российским разработкам значительно вырос после того, как они продемонстрировали свои возможности в Сирии.

О главных военных партнерах Москвы, успехах российского оружия на африканском рынке и о ситуации, которая складывается после разрушения системы договоров о контроле за вооружениями, в интервью «Известиям» рассказал замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин.

«Несмотря на осложнение военно-политической ситуации и рост напряженности в мире, военное и военно-техническое сотрудничество с иностранными государствами динамично развивается. В прошлом году нам удалось выйти на новый уровень военных связей с рядом стран. В частности, были подписаны соглашения о военном (оборонном) сотрудничестве с Буркина-Фасо, Мали, Республикой Судан, Суринамом и Республикой Конго. Всего же такого рода соглашения с нами заключили более 100 государств», -сообщил, в частности Фомин.

«Многие из них уже открыто говорят: «Без России вопросы безопасности в мире решить нельзя», подчеркнул генерал.

Фомин также отметил, что «повышенное внимание мы уделяем развитию партнерских и союзнических отношений с государствами постсоветского пространства. Основное направление в области военного сотрудничества с этими странами - обеспечение боевой готовности и функционирования размещенных на их территориях российских военных баз (Армения, Киргизия, Таджикистан, а также Абхазия и Южная Осетия) и военных объектов (Белоруссия и Казахстан). Эти базы и объекты - гарант региональной безопасности».

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Страны
Абхазия
Армения
Белоруссия
Буркина-Фасо
Казахстан
Киргизия
Конго
Мали
Россия
Сирия
Судан
Суринам
Таджикистан
Южная Осетия
Персоны
Фомин Александр
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