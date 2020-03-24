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Военно-промышленный курьер

Российскую помощь Италия посчитала недостаточной

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Источник изображения: vpk-news.ru

Правительство Италии обратилось к министру обороны США Марку Эсперу с просьбой оказать военную помощь в борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона.

В частности, глава Минобороны Италии Лоренцо Гуэрини попросил у Эспера медицинские маски и аппараты искусственной вентиляции легких. Также итальянские власти рассчитывают на помощь американских военных медиков, находящихся в Италии.

CNN уточняет, что Гуэрини обратился к США после отправки в Италию нескольких российских военных самолетов с вирусологами и медицинским оборудованием.

Девять военно-транспортных самолетов Ил-76Воздушно-космических сил (ВКС) РФ вылетели в Италию накануне, 22 марта. Они доставили туда около 100 российских специалистов в области вирусологии и эпидемиологии, а также восемьврачебно-сестринских бригад.

Лента.ру отмечает, что Россия также передала Италии средства защиты, медицинское оборудование и мобильные комплексы на базе КамАЗадля аэрозольной дезинфекции транспорта и территории. Об этом 21 марта договорились президент России Владимир Путин и итальянский премьер-министр Джузеппе Конте.

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