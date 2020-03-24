Ливийские «союзники» серьезно подставили Турцию

Боевики так называемого Правительства национального согласия совместно с военнослужащими турецкой армии предприняли попытку прорваться через позиции Ливийской национальной армии в Айн Заре. Однако операция закончилась неудачей, и нападающие понесли серьезные потери.

Сообщается, что в рядах ПНС и ВС Турции погибло почти двадцать человек.

После этой вооруженной провокации официальный представитель ЛНА Ахмад Мисмари выступил с обращением к руководству Анкары, предложив им забрать бронированную технику, оставленную боевиками ПНС на линии фронта, а также тела погибших военнослужащих.

По его словам, ранее с аналогичным предложением командование ЛНА обращалось и к представителям ПНС. Однако триполитанское правительство отказалось забирать потерянную технику и тела погибших, аргументировав это тем, что бронетехника принадлежит Анкаре, а среди ее экипажа не было ни одного ливийца.

Напомним, пишут «Государственные вести», ранее ЛНА одобрила заявление ООН о необходимости продолжить перемирие и заявила о готовности его соблюдать.