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В США назвали условие «воскрешения» Су-57

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Источник изображения: Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский истребитель Су-57 «воскреснет» тогда, когда отпадет потребность в самолете Су-35С. Это условие назвал обозреватель The National Interest Калеб Карсон.

«Возможно, когда станет более очевидно, что Су-35С и другие самолеты не в состоянии выполнить свои задачи, мы увидим больше Су-57 в воздухе. До тех пор не ожидайте многого от первого российского стелс-истребителя», — уверен автор.

В декабре 2019 года в Китае Су-57 отказались называть истребителем пятого поколения, отнеся его к поколению 4+++.

Ранее в том же месяце разбился Су-57, который должен был стать первым таким серийным истребителем, принятым на вооружение Воздушно-космическими силами России.

В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Су-35 сегодня считается одним из лучших самолетов в мире, поэтому «нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения [Су-57]».

К 2028 году ВКС должны получить 76 единиц Су-57. К настоящему времени произведено 13 опытных экземпляров Су-57, из которых десять являются образцами для летных испытаний, а три — для наземных статических.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
ПАК ФА
Су-35
Су-35С
Персоны
Борисов Юрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
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