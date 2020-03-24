"Из России с любовью": российские вирусологи прибыли в Италию

Семь российских Ил-76 с военными медиками прибыли в Италию
Из России в Италию прилетели семь из девяти военно-транспортных самолетов Ил-76 с российскими вирусологами на борту, сообщили в Минобороны РФ. Специалисты будут помогать справляться с распространением коронавируса в этой стране. На сегодняшний день Италия - одно из самых пострадавших от COVID-19 государств в мире.
В Италию прибыли семь военно-транспортных самолетов Ил-76 с российскими военными вирусологами и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий, сообщили в Минобороны России. В ближайшее время в Риме ожидают еще два борта со специалистами из РФ, которые окажут стране помощь в борьбе с коронавирусом.
Первый борт, вылетевший из подмосковного Чкаловского, встречал в Риме министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.
Вирусологи и эпидемиологи начнут работать после того, как в Риме уточнят районы их действий.
Всего Москва подготовила к вылету девять Ил-76, которые должны доставить в Италию около 100 военных вирусологов и специалистов Минобороны РФ в области эпидемиологии. Помимо них, в страну направили восемь врачебно-сестринских бригад.
Такой договоренности достигли 21 марта президент России Владимир Путин и итальянский премьер-министр Джузеппе Конте в ходе телефонного разговора. Путин пообещал оказать помощь властям Италии в борьбе с распространением коронавируса.
«В ответ на обращение итальянской стороны президент России подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры», - отметили в пресс-службе Кремля. Там уточнили, что разговор состоялся по инициативе Москвы.
Помимо отправки в Италию бригады российских медиков, Россия пообещала поставить государству средства защиты, медицинское оборудование и мобильные комплексы на базе КамАЗа для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории. Все поставки будут организованы по линии российского военного ведомства при помощи самолетов российских воздушно-космических сил.
«Италия переживает крайне тяжелую эпидемиологическую ситуацию. Принимая решение об оказании помощи Итальянской Республике, Путин прежде всего исходил из гуманитарных соображений», - сказал он.
Незадолго до этого к России с соответствующей просьбой обратился депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и член парламентской ассамблеи Совета Европы Ульрих Эме. Копия направленного письма оказалась в распоряжении радиостанции «Говорит Москва». Отмечается, что письмо поступило лично депутату Московской городской думы и главному редактору радиостанции Роману Бабаяну.
«Сегодня господин Паоло Гримольди, депутат Совета Европы от евроконсервативной партии "Лига Севера" в Ломбардии, обратился к нам в группе WhatsApp с отчаянной мольбой о помощи. По этой причине я обращаюсь к вам с просьбой проверить, может ли российская сторона оказать помощь населению Ломбардии», - указано в тексте послания.
Эме, в частности, обратил внимание, что больницы итальянского региона находятся в критическом состоянии. По его словам, они остро нуждаются в дополнительном медперсонале и аппаратах искусственной вентиляции легких.
Италия - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. На данный момент там самый высокий уровень смертности от инфекции - около 10%. За прошедшие сутки там умерли 627 человек - это рекорд по числу погибших в Италии с момента начала распространения вируса. Эти показатели значительно больше, даже чем в Китае, где вспышку инфекции впервые зафиксировали в конце декабря 2019 года.
Всего в Италии выявлено более 59 тыс. заразившихся. Всего же по всему миру насчитывается более 329 тыс. случаев выявления коронавирусной инфекции, более 14 тыс. человек умерли, 97 тыс. - вылечились.
Как объяснила принадлежащему Григорию Березкину РБК представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович,
«Там, видимо, сразу заболело очень много людей, но как это случилось - непонятно, в настоящий момент ведутся исследования совместно с экспертами. Люди могли просто не понимать, что они больны, не знать о симптомах и о том, куда с ними надо обращаться. Чем старше население, тем больше смертность», - говорила она 15 марта.
Кристина Сизова