"Из России с любовью": российские вирусологи прибыли в Италию

Семь российских Ил-76 с военными медиками прибыли в Италию

Из России в Италию прилетели семь из девяти военно-транспортных самолетов Ил-76 с российскими вирусологами на борту, сообщили в Минобороны РФ. Специалисты будут помогать справляться с распространением коронавируса в этой стране. На сегодняшний день Италия - одно из самых пострадавших от COVID-19 государств в мире.

В Италию прибыли семь военно-транспортных самолетов Ил-76 с российскими военными вирусологами и оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий, сообщили в Минобороны России. В ближайшее время в Риме ожидают еще два борта со специалистами из РФ, которые окажут стране помощь в борьбе с коронавирусом.

Первый борт, вылетевший из подмосковного Чкаловского, встречал в Риме министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

На самолетах, оборудовании и технике - стикеры в форме сердец с надписями "Из России с любовью" на английском и итальянском языках.

Вирусологи и эпидемиологи начнут работать после того, как в Риме уточнят районы их действий.

Всего Москва подготовила к вылету девять Ил-76, которые должны доставить в Италию около 100 военных вирусологов и специалистов Минобороны РФ в области эпидемиологии. Помимо них, в страну направили восемь врачебно-сестринских бригад.

Такой договоренности достигли 21 марта президент России Владимир Путин и итальянский премьер-министр Джузеппе Конте в ходе телефонного разговора. Путин пообещал оказать помощь властям Италии в борьбе с распространением коронавируса.

«В ответ на обращение итальянской стороны президент России подтвердил готовность оперативно оказать необходимую помощь и изложил ее конкретные параметры», - отметили в пресс-службе Кремля. Там уточнили, что разговор состоялся по инициативе Москвы.

Помимо отправки в Италию бригады российских медиков, Россия пообещала поставить государству средства защиты, медицинское оборудование и мобильные комплексы на базе КамАЗа для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории. Все поставки будут организованы по линии российского военного ведомства при помощи самолетов российских воздушно-космических сил.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение Владимира Путина гуманитарными соображениями.

«Италия переживает крайне тяжелую эпидемиологическую ситуацию. Принимая решение об оказании помощи Итальянской Республике, Путин прежде всего исходил из гуманитарных соображений», - сказал он.

Незадолго до этого к России с соответствующей просьбой обратился депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» и член парламентской ассамблеи Совета Европы Ульрих Эме. Копия направленного письма оказалась в распоряжении радиостанции «Говорит Москва». Отмечается, что письмо поступило лично депутату Московской городской думы и главному редактору радиостанции Роману Бабаяну.

«Сегодня господин Паоло Гримольди, депутат Совета Европы от евроконсервативной партии "Лига Севера" в Ломбардии, обратился к нам в группе WhatsApp с отчаянной мольбой о помощи. По этой причине я обращаюсь к вам с просьбой проверить, может ли российская сторона оказать помощь населению Ломбардии», - указано в тексте послания.

Эме, в частности, обратил внимание, что больницы итальянского региона находятся в критическом состоянии. По его словам, они остро нуждаются в дополнительном медперсонале и аппаратах искусственной вентиляции легких.

Италия - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. На данный момент там самый высокий уровень смертности от инфекции - около 10%. За прошедшие сутки там умерли 627 человек - это рекорд по числу погибших в Италии с момента начала распространения вируса. Эти показатели значительно больше, даже чем в Китае, где вспышку инфекции впервые зафиксировали в конце декабря 2019 года.

Всего в Италии выявлено более 59 тыс. заразившихся. Всего же по всему миру насчитывается более 329 тыс. случаев выявления коронавирусной инфекции, более 14 тыс. человек умерли, 97 тыс. - вылечились.

Как объяснила принадлежащему Григорию Березкину РБК представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович,

масштабы вспышки нового коронавируса в Италии связаны с поздней реакцией на заболевание и большим количеством пожилых людей среди населения.

«Там, видимо, сразу заболело очень много людей, но как это случилось - непонятно, в настоящий момент ведутся исследования совместно с экспертами. Люди могли просто не понимать, что они больны, не знать о симптомах и о том, куда с ними надо обращаться. Чем старше население, тем больше смертность», - говорила она 15 марта.

Кристина Сизова