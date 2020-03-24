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Военно-промышленный курьер

Любимый город может спать спокойно

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Калининградской области экипажи истребителей Су-27, бомбардировщиков Су-24М и многоцелевых истребителей Су-30СМ морской авиации Балтийского флота провели ночные полеты.

В темное время суток летчики отработали взлет и заход на посадку, атаки по воздушным низкоскоростным и наземным целям, уничтожение командных пунктов и военной техники, выполнили сложный пилотаж и боевое маневрирование.

Ночные учебно-тренировочные полеты проходили не только над сушей, но и над морем, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Одновременно в калининградском небе морские пехотинцы БФ отрабатывали воздушное десантирование с военно-транспортных самолетов Ан-26 и транспортных вертолетов Ми-8. Прыжки выполнялись в различных погодных условиях, как в светлое, так и в темное время суток.

Также морские пехотинцы отработали нормативы по сбору в назначенных точках после приземления, совершили марш-броски в полном боевом снаряжении, провели тренировки по ведению диверсионных действий на объектах в тылу условного противника.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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