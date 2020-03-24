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Военное обозрение

Пять из восьми заложенных АПРК «Борей» отправят на ТОФ

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Источник изображения: topwar.ru

Появились данные о том, что командование ВМФ России приняло решение о переброске на Тихоокеанский флот атомных подводных лодок проекта 955 «Борей». Речь идёт о пяти подводных ракетоносцах четвёртого поколения, которые входят в число восьми ранее заложенных для постройки.

О переброске «Бореев» на Дальний Восток сообщает в своём материале газета «Известия». По информации издания, подводные лодки будут переброшены на базу ТОФ на полуострове Камчатка.

Такие меры предпринимаются для усиления мощи Тихоокеанского флота Российской Федерации, а также восстановления подводного ядерного арсенала, который после развала Советского Союза был во многом утрачен.

На сегодняшний день в составе ТОФ ВМФ России находятся две подводные лодки проекта 955 «Борей». Это атомные подводные ракетоносцы «Александр Невский» и «Владимир Мономах», местом базирования которых является Вилючинск. Эти подводные лодки были переданы тихоокеанцам-подводникам в 2013 и 2014 годах соответственно.

С передачей дополнительно пяти атомных ракетоносцев ТОФ ВМФ РФ его подводный ядерный потенциал будет существенно повышен и может оказаться практически равным соответствующему потенциалу Северного флота ВМФ России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Владимир Мономах
Проекты
955 Борей
СФ
ТОФ
Ядерный щит
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