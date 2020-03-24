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Известия.ru

Шойгу объяснил выбор места для возведения Главного храма ВС России

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о причинах выбора места для строительства Главного храма Вооруженных сил страны в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на территории парка «Патриот» в подмосковной Кубинке.

«Именно здесь проходит тот рубеж, где наши войска держали оборону. Рядом — Алабино, где был штаб обороны Москвы, который возглавлял маршал Жуков, и там происходили очень серьезные и важные первые позитивные события, там начались наши первые успехи (в 1941 году)», — пояснил Шойгу в интервью, газете «Красная звезда», опубликованном в понедельник, 23 марта.

По словам министра, на месте, где проходит строительство, был найден гранитный верстовой столб, с которого началось движение советских войск. Отмечается, что его установят на центральной площади перед зданием церкви. Шойгу также упомянул о том, что ступени храма будут изготовлены из сплава траков от немецких танков.

«Главная икона храма Вооруженных Сил создана по предложению и на личные средства нашего Президента, Верховного Главнокомандующего. Это уникальная икона, в которой, по-моему, учтено всё. В ней много вещей, которые глубоко символичны», — добавил министр.

17 марта Сергей Шойгу рассказал о создании галереи «Дорога памяти», которая будет располагаться на территории парка «Патриот».

Возведение храма приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, и все элементы его убранства являются отсылками к этому событию. К примеру, высота звонницы составляет 75 м, намекая на знаковую дату, а высота малого купола равняется 14,18 м, символизируя количество дней войны. Более 90 тыс. человек, а также ряд фирм внесли пожертвования на строительство церкви. Открытие патриотического храмового комплекса запланировано на 2020 год.

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