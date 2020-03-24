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Стало известно о переброске новейших российских ракетоносцев на Дальний Восток

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Источник изображения: Фото: Олег Кулешов / РИА Новости

Новейшие ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта «Борей» перебросят на Дальний Восток. Об этом стало известно газете «Известия».

Источник издания уточнил, что Тихоокеанскому флоту (ТОФ) передадут пять подлодок. Решения по остальным, еще не заложенным ракетоносцам, пока нет. Предположительно, один из них также отправится на Дальний Восток.

Отмечается, что таким образом Минобороны начало восстанавливать дальневосточный подводный ядерный арсенал, который был фактически утрачен в 1990-х годах. Военный эксперт Дмитрий Болтенков рассказал, что в какое-то время в составе ТОФ была лишь одна атомная подводная лодка (АПЛ) с баллистическими ракетами на борту.

При этом Северный флот смог сохранить группировку кораблей 667БДРМ «Дельфин». «В его составе шесть атомных подлодок, которые сейчас являются основой морской составляющей стратегической ядерной триады. В последние годы они активно модернизируются и смогут прослужить еще не один год», — добавил Болтенков.

Серия ракетоносцев четвертого поколения проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А» несет на борту до 16 межконтинентальных баллистических твердотопливных ракет Р-30 «Булава». Дальность полета боеприпаса — более 9 тысяч километров. Полным залпом «Борей-А» может уничтожить несколько десятков целей. При этом перехватить ракеты практически невозможно — они оснащены разделяющимися головными блоками мощностью по 150 килограммов каждый.

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
Проекты
667БДРМ Дельфин
955 Борей
СФ
ТОФ
Ядерный щит
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