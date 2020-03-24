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Вестник Мордовии

Феноменально живучие сирийские танки Т-72 Adra выдерживали 4 попадания ПТУР

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Источник изображения: Фото: twitter.com/MathieuMorant

В недавних боях в Сирии вновь отличились Т-72 Adra элитной четвертой бронетанковой дивизии. Они снова подтвердили свою феноминальную живучесть.

Эта техника использовалась на самых опасных направлениях и находилась под настоящим градом управляемых ракет и реактивных гранат. По данным, которые появлялись в Сети, в некоторые из "семьдесят вторых" попадало до четырех боеприпасов.

Источник изображения: Фото: twitter.com/MathieuMorant

Источник изображения: Фото: twitter.com/MathieuMorant

Однако полностью не был выведен из строя ни один из танков. Хотя часть их получила значительные повреждения.

Боевые машины эвакуировались в тыл и передавались в распоряжение ремонтных подразделений. Через какое-то время их восстановят, и они обязательно вернутся в строй.

Источник изображения: Фото: twitter.com/MathieuMorant

Источник изображения: Фото: twitter.com/MathieuMorant

Свое название - Adra - эта модификация получила в честь находящегося рядом с Дамаском города. По некоторым данным, она разработана и полностью выполнена самими сирийцами. На них установлены дополнительные короба с наполнителем и решетчатыми противокумулятивными экранами. Как оказалось, эта сравнительно простая и дешевая защита, получившая, надо сказать, высокую оценку российских специалистов, спасла жизни уже десяткам танкистов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Т-72
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