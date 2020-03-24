Вооружат по Тихому: новые атомные лодки «Борей» отправятся на Камчатку

На ТОФ восстановят ударную группировку стратегических подводных ракетоносцев

Стратегические ракетоносцы проекта «Борей» отправят на Дальний Восток. Из восьми уже заложенных субмарин пять передадут Тихоокеанскому флоту (ТОФ). Причем практически все они принадлежат новейшему проекту 995А. Таким образом, ВМФ начал восстанавливать дальневосточный подводный ядерный арсенал, который был фактически утрачен тридцать лет назад. Эксперты отмечают, что в Тихом океане отечественные подлодки присутствовали всегда — в его обширных водах очень легко затеряться.

В военном ведомстве был утвержден окончательный план развертывания новейших ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) проекта «Борей», рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Пять из них отправят на ТОФ. Решения по остальным, еще не заложенным ракетоносцам, пока нет. Но, по предварительным планам, как минимум один из них также передадут Тихоокеанскому флоту.

ВМФ всегда старался держать две равнозначные ударные группировки стратегических ракетоносцев — на Северном и Тихоокеанском флотах, отметил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— В 1990-х годах этот баланс был нарушен, — рассказал он «Известиям». — Северный флот смог сохранить группировку кораблей 667 БДРМ «Дельфин». В его составе шесть атомных подлодок (АПЛ), которые сейчас являются основой морской составляющей стратегической ядерной триады. В последние годы они активно модернизируются и смогут прослужить еще не один год. К ним на вооружение поступил и первый «Борей» — «Юрий Долгорукий». Тихоокеанцы, к сожалению, перенесли время политической нестабильности с большими потерями. В составе ТОФ какое-то время была только одна АПЛ с баллистическими ракетами на борту. Хотя Тихий океан всегда ценился подводниками за то, что в его обширных водах легко затеряться.

АПЛ «Юрий Долгорукий» (проект 955 «Борей») в составе Северного флота в Мурманской области Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Львов

Фактически вместо двух мощных ударных группировок у отечественного флота осталась одна. Такое положение дел, конечно, не могло устраивать командование ВМФ. И усиление стратегических ядерных сил на востоке страны давно назрело, считает эксперт.

Ситуация уже начала меняться. Тихоокеанский флот к уже имеющемуся РПКСН «Рязань» получил два новых стратегических крейсера проекта 955 «Борей» — «Александр Невский» и «Владимир Мономах».

Для надежности необходимо распределение сил на два стратегических театра военных действий (ТВД), считает контр-адмирал, экс-командир АПЛ, Герой России Всеволод Хмыров.

— Это обеспечит боевую устойчивость морской составляющей стратегических ядерных сил, — рассказал он «Известиям». — У каждого ТВД есть свои плюсы и минусы. Подводники Северного флота могут легко спрятаться под ледяной шапкой Северного Ледовитого океана. У тихоокеанцев есть, например, изрезанное бухтами побережье Камчатки, где можно затаиться для нанесения удара. Дальность полета современных баллистических ракет позволяет поразить оттуда все стратегические цели.

«Бореи» четвертого поколения

Серия ракетоносцев четвертого поколения проектов 955 «Борей» и 955А «Борей-А» призвана стать основой морских стратегических ядерных сил России на десятилетия. Они несут на борту до 16 межконтинентальных баллистических твердотопливных ракет Р-30 «Булава». Дальность полета боеприпаса — более 9 тыс. км. Полным залпом «Борей-А» может уничтожить несколько десятков целей. Перехватить ракеты практически невозможно — они оснащены разделяющимися головными блоками мощностью по 150 кг каждый.

Залповый пуск баллистических ракет «Булава» с АПЛ «Юрий Долгорукий» Источник изображения: Фото: ТАСС/Снимок с видео/пресс-служба Министерства обороны РФ

На Тихоокеанский флот в дальнейшем будут поступать подлодки модернизированного проекта 955А «Борей-А». По сравнению с субмаринами первой серии они имею более хищную внешность. Ракетоносцы лишились так называемого горба — ракетной пусковой платформы, которая располагается сразу за рубкой. Также исчезли характерные выступы в носовой части крейсера, что сделало его обводы более обтекаемыми. Поменялся и профиль рубки — теперь надстройка не сужается ближе к палубе.

Ранее командование ВМФ отмечало, что модернизированные «Бореи» станут более маневренными и бесшумными при движении под водой. Кроме того, они получат усовершенствованные системы управления оружием. Наконец, новые обводы позволят лодкам лучше удерживаться на глубине.

В США атомные субмарины этого поколения типа «Колумбия» (USS Columbia) только разрабатываются. И поступят на вооружение лишь через несколько лет.

Гостеприимный берег

Самое важное, что для новых ракетоносцев уже сейчас построят наземную инфраструктуру — от новых причалов до арсеналов и систем подачи воды и электроэнергии, отметил Дмитрий Болтенков.

— В СССР она не соответствовала нужным критериям, — заявил эксперт. — В итоге это не лучшим образом сказывалось на боеспособности флота и на его эксплуатации.

Возведение специальных укрытий для подводных лодок в Вилючинске начинается в нынешнем году. Это будет сложный комплекс, состоящий из мола и причала. Сооружение сделано из железобетона и достигает высоты 50 м. Оно надежно защитит не только от ударов вероятного противника, но и стихийных бедствий.

База подводных лодок ТОФ в Вилючинске Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Обычно такие укрытия возводят так, чтобы в них можно было максимально быстро восстановить боеготовность кораблей. Комплексы оборудуют всем необходимым для того, чтобы в субмарины можно было загрузить ракеты, торпеды, топливо и другие грузы. В случае необходимости они позволяют произвести на месте серьезный ремонт.

Сооружения рассчитаны на одну или несколько подлодок. Отсеки внутри разделены массивными стенами-опорами, а сверху их часто накрывают железобетонной плитой, которая защищает от ракет и бомб вероятного противника. Наконец, закрытые пирсы практически сводят на нет возможность использования противником пловцов-диверсантов.

Ранее «Известия» писали, что в этом году на Камчатку прибудут два новейших тральщика проекта «Александрит». Они относятся к новому поколению кораблей, обеспечивающих противоминную оборону. Их основное оружие — беспилотные катера и роботы, которые дистанционно находят и самостоятельно уничтожают «адские машины». В военное время перед «Александритами» будет поставлена задача по разминированию акватории вокруг военно-морских баз для обеспечения безопасного выхода в море стратегическим ракетоносцам.

Алексей Рамм, Богдан Степовой