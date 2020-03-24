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Пообщавшись по скайпу, афганское правительство и талибы продолжили войну

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Источник изображения: vpk-news.ru

США и Катар помогли афганскому правительству провести переговоры по освобождению заключенных с талибами (движение «Талибан» - запрещено в РФ) в формате видеосвязи, сообщил специальный представитель США по примирению в Афганистане Залмай Халилзад.

Двухчасовое техническое обсуждение было важным, серьезным и подробным. Спасибо всем сторонам. Все ясно понимают, что угроза коронавируса делает выпуск заключенных гораздо более неотложным, написал Халилзад в твиттере. 

Согласно подписанному 28 февраля в Дохе подписанному США и талибами соглашению, правительство Афганистана перед началом межафганских мирных переговоров должно было до 10 марта освободить 5 тыс заключенных боевиков из тюрем. 

В свою очередь талибы обязались отпустить 1 тыс находящихся у них в плену военнослужащих правительственных сил. Однако президент Афганистана подписал о поэтапном освобождении 1,5 тыс талибов с условием, что они письменно поклянутся больше не возвращаться на поле боя. Талибы заявили, что эти условия противоречат их соглашению с США.

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Страны
Афганистан
Катар
США
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