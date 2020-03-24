Войти
Военно-промышленный курьер

Готовится демонстратор технологий гибридной силовой установки перспективных самолетов

180
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В России стартовала подготовка летающей лаборатории, на которой будет испытана первая в стране гибридная силовая установка с электродвигателем в составе.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»).

Летные испытания планируется провести в 2022 году. Один из трех двигателей Як-40, которые располагаются в хвостовой части, будет заменен на турбовальный газотурбинный двигатель с электрогенератором, разработанным совместно с Уфимским авиационным техническим университетом.

«В «носу» летающей лаборатории планируется установить электродвигатель, использующий эффект высокотемпературной сверхпроводимости и криогенную систему, который разработан ЗАО «СуперОкс» по заказу Фонда перспективных исследований», - сказали в ЦИАМ.

Там пояснили, что высокотемпературный сверхпроводящий электроэнергетический комплекс - особенность российской разработки. Он призван обеспечить более высокие удельную мощность и КПД электрических компонентов (электродвигателей, генераторов, силовых шин передачи электроэнергии) гибридной силовой установки по сравнению с традиционным электротехническим оборудованием. В салоне самолета будут установлены аккумуляторы и блоки системы управления. Там же будут располагаться и инженеры-испытатели.

ЦИАМ является головным исполнителем научно-исследовательской работы «Электролет СУ-2020», реализуемой по заказу Минпромторга России. Основная задача института в рамках этой работы - расчетно-экспериментальные исследования в обеспечение создания демонстратора технологий гибридной силовой установки для перспективных российских самолетов для межрегиональных перевозок.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Як-40
Компании
Минпромторг РФ
УГАТУ
ФПИ
ЦИАМ им. Баранова
Похожие новости
23.03.2020
В России начали готовить самолет для испытаний электродвигателя
09.09.2019
Эксперт: РФ опережает иностранцев в создании электродвигателя для авиации
20.05.2019
Электронный пуск на гиперзвуке
27.09.2016
"Опыт реальных боевых действий просто бесценен"
12.02.2015
ВИАМ: конференция по аддитивным технологиям
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.03 01:43
  • 1
Самолет ВКС России привез 25,5 млн защитных масок из КНР - Минобороны РФ
  • 24.03 01:32
  • 78
Корабль SpaceX лопнул
  • 24.03 00:39
  • 220
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 24.03 00:22
  • 127
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 24.03 00:03
  • 6
Назван способ США убрать Россию из Сирии
  • 23.03 21:53
  • 18
Источник: Россия развернет под Калининградом РЛС, способную следить за всей Европой
  • 23.03 20:13
  • 1
Рецензия на книгу «Солдаты необъявленных войн: силы специальных операций»
  • 23.03 19:42
  • 22
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 23.03 19:09
  • 2
Строительство судна на воздушной подушке проекта «Хаска 10»
  • 23.03 18:24
  • 1
ВМС Украины сочли свои десантные катера превосходящими российские БДК
  • 23.03 18:16
  • 1
"Российские корабли медленнее": в Киеве рассказали о «Кентаврах»
  • 23.03 18:14
  • 2
Экс-командира «Борея» обвинили во вранье о потерянной США атомной подлодке
  • 23.03 17:25
  • 1
Почему ВПК США увлеклись производством мультфильмов?
  • 23.03 17:18
  • 90
«Горбатый» в непривычном ракурсе
  • 23.03 17:06
  • 19
В США вместо крупы жители сметают с полок оружие