Готовится демонстратор технологий гибридной силовой установки перспективных самолетов

В России стартовала подготовка летающей лаборатории, на которой будет испытана первая в стране гибридная силовая установка с электродвигателем в составе.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального института авиационного моторостроения имени П.И. Баранова (ЦИАМ, входит в НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского»).

Летные испытания планируется провести в 2022 году. Один из трех двигателей Як-40, которые располагаются в хвостовой части, будет заменен на турбовальный газотурбинный двигатель с электрогенератором, разработанным совместно с Уфимским авиационным техническим университетом.

«В «носу» летающей лаборатории планируется установить электродвигатель, использующий эффект высокотемпературной сверхпроводимости и криогенную систему, который разработан ЗАО «СуперОкс» по заказу Фонда перспективных исследований», - сказали в ЦИАМ.

Там пояснили, что высокотемпературный сверхпроводящий электроэнергетический комплекс - особенность российской разработки. Он призван обеспечить более высокие удельную мощность и КПД электрических компонентов (электродвигателей, генераторов, силовых шин передачи электроэнергии) гибридной силовой установки по сравнению с традиционным электротехническим оборудованием. В салоне самолета будут установлены аккумуляторы и блоки системы управления. Там же будут располагаться и инженеры-испытатели.

ЦИАМ является головным исполнителем научно-исследовательской работы «Электролет СУ-2020», реализуемой по заказу Минпромторга России. Основная задача института в рамках этой работы - расчетно-экспериментальные исследования в обеспечение создания демонстратора технологий гибридной силовой установки для перспективных российских самолетов для межрегиональных перевозок.