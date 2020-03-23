Диверсификация продаж

Сбытовая политика

Петербургские промышленные предприятия, в том числе в сфере ОПК, находятся в условном «топе» среди российских компаний как по объемам производства, так и по возможностям реализации своей продукции. Если на внутреннем рынке сбыт продукции, в том числе за счет государственного заказа, идет весьма успешно, то на внешних рынках с повышением конкуренции дела обстоят не так хорошо, но и среди иностранных заказчиков спрос на российскую продукцию фиксируется.

Вице-премьер РФ Юрий Борисов в начале февраля текущего года сообщил, что квоты на закупку произведенной в РФ продукции в рамках государственных закупок предлагается ввести уже в 2020 году для того, чтобы успеть выполнить поручение президента РФ по запуску нового инвестиционного цикла. «В целях недопущения пропуска очередного цикла контрактации в 2020 году предлагается квотировать закупки, осуществляемые для госнужд, в интересах отечественного производителя. Да, это жесткая мера, но, к примеру, США и Китай ее активно используют, поддерживая своих производителей»,— отмечал он.

По текущим оценкам, рост инвестиций ежегодно должен примерно вдвое опережать рост ВВП, чтобы в 2024 году их объем достиг поставленного в майском указе целевого значения в 25% от ВВП, и отечественная промышленность, таким образом, может внести свой вклад. Так, для запуска инвестиционного цикла требуется ускорение роста рынков, в том числе за счет дополнительного спроса на отечественное машинное оборудование в рамках реализации национальных проектов, а также инвестиционных программ государственных корпораций и естественных монополий.

Господин Борисов подчеркивал, что из 6,2 трлн рублей, предусмотренных в нацпроектах на закупку машин и оборудования, около 3,2 трлн может быть обеспечено за счет производственных возможностей российской промышленности, в том числе 1,4 трлн — предприятиями оборонно-промышленного комплекса, диверсифицирующими производство и рынки сбыта.

Экспортный потенциал

Летом прошлого года Юрий Борисов говорил и о задачах по сбыту российской военной продукции на внешних рынках. «Сегодня мы вторые по экспорту вооружения, но ситуация там очень сложная: мы находимся под санкционным воздействием, сложная борьба за рынки сбыта военной продукции. Поэтому наша задача — хотя бы сохранить объемы, это уже было бы хорошо»,— говорил он.

При этом, по словам вице-премьера, потенциал существующих образцов вооружения в настоящее время исчерпывается и нужно выходить на новые модельные ряды, в том числе оформлять паспорта экспортного облика. По данным Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) и «Рособоронэкспорта», объем ежегодных поставок российской военной продукции на экспорт составляет примерно $13–15 млрд.

Основные же экспортные резервы, говорил господин Борисов, лежат в плоскости проникновении отечественной продукции на гражданский рынок. Осенью прошлого года стало известно, что Министерство промышленности и торговли РФ выделит около 12 млрд рублей на строительство первой очереди российской промышленной зоны в Египте, которая станет платформой для экспансии российских компаний на рынки Африки и Ближнего Востока.

Градостроительная концепция территории, по данным открытых источников, уже согласована с особой экономической зоной Суэцкого канала, привлечен пул из резидентов первой очереди и определены первичные и вторичные рынки сбыта продукции резидентов промышленной зоны, а также разработано межправительственное соглашение между правительствами РФ и Египта.

Инвестиции компаний — резидентов российской промзоны в Египте на первом этапе реализации проекта оцениваются почти в $325 млн. Реализация проекта предусматривает три этапа. Последний этап, предполагающий окончательное формирование территории площадью 2 тыс. га, планируется завершить к 2035 году. В настоящее время также рассматриваются возможности создания аналогичных российских промышленных зон в Мозамбике и Намибии для развития экспорта в Африканском регионе.

Рост спроса

По словам исполнительного директора петербургского научно-производственного предприятия «Радар ммс» Ивана Анцева, по ряду направлений деятельности компании спрос на продукцию в 2019 года падал, по ряду — напротив, рос. «Но поскольку предприятие имеет множество направлений деятельности, комплексно мы ощущаем рост спроса. Среди инструментов его повышения — маркетинг, PR, активная выставочная деятельность, участие в различных тематических форумах и конференциях. Мы стараемся создавать внешне привлекательный и качественный продукт, эргономичный, с достойным уровнем сервиса»,— отмечает он.

Господин Анцев указывает, что завоевать доверие гражданского потребителя непросто. «Многие оборонные предприятия, которые выходят на гражданский рынок, испытывают сложности с продвижением и продажей продукта, поскольку они не продавали его раньше, работали по заказу. При таком переходе важно многое: и изменить психологию разработчика, и уделять внимание таким деталям, как промышленный дизайн, функциональные возможности, стоимость, качество»,— говорит исполнительный директор.

Сформировать требования к такому продукту, как и создать его,— сложные задачи, так как многие инженеры из оборонной сферы привыкли работать по военным стандартам, а в данном случае нужно переключиться на массовый сегмент, сконцентрировавшись на конкретных элементах и функционале. «Наконец, продукт нужно реализовать. Механизмов реализации очень много, необходимо выбрать оптимальные под каждый продукт»,— добавляет господин Анцев.

Представитель судостроительного завода «Северная верфь» напоминает, что крупнейшим заказчиком завода по-прежнему остается Министерство обороны РФ: предприятие изначально создавалась под военные заказы и на это направление всегда приходился значительный объем производства, однако для сбалансированности производственного процесса развивается и направление гражданской продукции.

«Благодаря тому, что федеральное правительство приняло нормативные акты о выделении квот на вылов рыбы и морепродуктов при условии инвестирования в строительство судов на российских верфях, в период 2017–2018 годов рыбопромышленные компании подписали с заводом контракты на строительство 14 современных высокотехнологичных рыболовецких судов-ярусоловов и траулеров, восемь из них уже строятся, и мы готовы продолжать строительство судов по данным проектам и дальше»,— отмечают на верфи.

Среди основных сложностей в процессе реализации продукции на предприятии выделяют недостаток финансовых средств у потенциальных покупателей и необходимость оформления крупных кредитов. Кроме того, отрицательно на темпах продаж сказываются растягивающиеся сроки реализации проектов из-за отсутствия рабоче-конструкторской документации «под ключ», сложности с поставкой некоторых видов оборудования, нехватка квалифицированных рабочих, налоговое бремя и высокие проценты по кредитам, которые не позволяют удешевлять стоимость конечной продукции.

Дмитрий Бычин