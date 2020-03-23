Войти
Lenta.ru

Экс-командира «Борея» обвинили во вранье о потерянной США атомной подлодке

407
0
0
Архивное фото
Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Андрей Станавов / РИА Новости

Российская атомная подводная лодка (АПЛ) «Александр Невский» проекта 955 (шифр «Борей») по своей малошумности уступает аналогичным американским субмаринам, а разговоры об обратном являются враньем, пишет в Live Journal пользователь mina030 (капитан 3-го ранга Максим Климов).

Cпециалист отмечает, что энергоустановка, которую получил «Александр Невский», фактически устанавливается на субмарины третьего поколения, которые еще во времена СССР уступали по акустическим характеристикам американским подлодкам.

Климов пишет, что российскими предприятиями была проведена очень серьезная работа по снижению шумности субмарин проекта 955, однако «ни о каком первенстве в вопросах скрытности говорить объективно не приходится, и все заявления об этом — очень большая неправда».

Таким образом эксперт обвинил во вранье экс-командира «Александра Невского» капитана 1-го ранга Василия Танковида, заявившего, что в 2015 году американские военные потеряли данную субмарину во время ее перехода с Северного флота на Тихоокеанский по Северному морскому пути.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Александр Невский
Компании
Климов
Проекты
955 Борей
СФ
Похожие новости
20.03.2020
Экс-командир: США не смогли обнаружить подлодку типа "Борей" из-за ее малой шумности
28.10.2019
Российскую "Булаву" признали "критически" небоеспособной
09.11.2017
Выступление начальника Генерального штаба Вооружённых Сил России Валерия Герасимова
20.03.2015
День подводника отметят в России закладкой двух новейших подлодок
20.08.2012
Гособоронзаказ-2012: в соответствии с графиком
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 23.03 10:07
  • 15
В США вместо крупы жители сметают с полок оружие
  • 23.03 10:00
  • 2
Ближневосточный военный парадокс
  • 23.03 09:49
  • 1
НОАК приняла на вооружение бронированный автомобиль повышенной защищённости VP22
  • 23.03 09:45
  • 2
Перекрестное напыление: электроникой смогут оснастить все пластиковые поверхности
  • 23.03 09:34
  • 1
Неизвестная боевая платформа замечена в Китае
  • 23.03 09:33
  • 18
Названа доля зарубежной электроники в ГЛОНАСС
  • 23.03 09:28
  • 1
National Interest назвал главный недостаток бомбардировщика Ту-160
  • 23.03 09:19
  • 1
"Швабе" готовит к выпуску новый голографический прицел
  • 23.03 09:16
  • 2
Антропоморфный робот оказался нужнее на окололунной станции, чем на МКС
  • 23.03 08:33
  • 2
В США готовились к пандемии на учениях с участием коронавируса
  • 23.03 08:06
  • 1
Спецназ вооружили автоматами нового поколения АК-12
  • 23.03 08:00
  • 1
На юге РФ до конца года будут сформированы новые две ракетные бригады и мотострелковая дивизия - Шойгу
  • 23.03 07:55
  • 115
«Суперснаряды» для российских танков оказались «убийцами» американских «Абрамсов»
  • 23.03 07:54
  • 1
Орбитальный аппарат «Луна-26» создаст 3D-карту спутника Земли
  • 23.03 07:51
  • 15
Источник: Россия развернет под Калининградом РЛС, способную следить за всей Европой