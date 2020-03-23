Экс-командира «Борея» обвинили во вранье о потерянной США атомной подлодке

Российская атомная подводная лодка (АПЛ) «Александр Невский» проекта 955 (шифр «Борей») по своей малошумности уступает аналогичным американским субмаринам, а разговоры об обратном являются враньем, пишет в Live Journal пользователь mina030 (капитан 3-го ранга Максим Климов).

Cпециалист отмечает, что энергоустановка, которую получил «Александр Невский», фактически устанавливается на субмарины третьего поколения, которые еще во времена СССР уступали по акустическим характеристикам американским подлодкам.

Климов пишет, что российскими предприятиями была проведена очень серьезная работа по снижению шумности субмарин проекта 955, однако «ни о каком первенстве в вопросах скрытности говорить объективно не приходится, и все заявления об этом — очень большая неправда».

Таким образом эксперт обвинил во вранье экс-командира «Александра Невского» капитана 1-го ранга Василия Танковида, заявившего, что в 2015 году американские военные потеряли данную субмарину во время ее перехода с Северного флота на Тихоокеанский по Северному морскому пути.