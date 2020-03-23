«Пострадают инженеры»: оборонка США оказалась в изоляции

Американские оборонные корпорации переходят на «удаленку»
Новый коронавирус COVID-19 быстро превратился из потенциальной проблемы в пандемию, парализующую жизнедеятельность целых стран и городов. Как будет работать оборонная промышленность США на карантине - в обзоре «Газеты.Ru».
Крупные экономические центры США, такие как Сан-Франциско и Нью-Йорк, в связи с распространением коронавируса вводят существенные ограничения на проведение публичных мероприятий и усиливают карантинные мероприятия. В этой связи американские военно-промышленные компании и министерство обороны США решают вопрос о прекращении работы, связанной с непосредственным присутствием сотрудников на рабочих местах, пишет Defense News.
Изменчивый характер ситуации отражен в серии отраслевых заявлений. Это не явилось большим сюрпризом для аналитика Capital Alpha Partners Байрона Кэллэна, который отметил, что есть много возможностей, благодаря которым оборонные компании способны работать так же, как и прежде.
«Может быть, подобные звонки - это еще слишком рано для многих из этих парней из оборонных корпораций. Мы вступаем во вторую неделю после того, как в стране объявлено чрезвычайное положение. Когда пресс-секретари предприятий ОПК США начнут получать звонки аналогичного характера в апреле, они определенно будут лучше понимать, что произошло за последние несколько недель», - сказал Байрон Кэллэн.
И даже вплоть до последующего спасения целых отраслей, к примеру аэрокосмической промышленности, и решения проблем с пенсиями, предупредил Кэллэн.
Тодд Харрисон из Центра стратегических и международных исследований отметил, что дизайн современных производственных площадей не исключает возможности прекращения работы в условиях эпидемии, однако добавил, что «для многих из этих рабочих в условиях инфекции все равно есть возможность адекватного социального дистанцирования».
«Если вы были на этих предприятиях, то они вовсе не похожи на потогонные мастерские, где сотрудники находятся скученно и в невентилируемых местах. Большинство рабочих мест в оборонном секторе в основном автоматизировано», - сказал он.
Пентагон, пишет Defense News, начинает понимать, как могут выглядеть предстоящие удары со стороны коронавирусной инфекции.
Главный сотрудник департамента закупок Эллен Лорд ежедневно находится на связи с Ассоциацией аэрокосмической промышленности, Национальной оборонной промышленной ассоциацией, Советом профессиональных услуг, Национальной ассоциацией производителей и Торговой палатой. Это сделано, чтобы «обеспечить безопасность, надежность и устойчивость нашей оборонно-промышленной базы» и «получить отзывы о воздействии COVID-19 на ОПК США», сообщил представитель Минобороны США.
Первое совещание по этим вопросам прошло на этой неделе во вторник, 17 марта, под председательством заместителя помощника министра обороны по промышленной политике Дженнифер Сантос. В нем приняли участие представители отдела промышленной политики, агентства по управлению оборонными заказами, агентства по оборонной логистике, а также отдела по ценовым и оборонным контрактам.
17 марта глава по связям с общественностью STRATCOM капитан Билл Клинтон сообщил, что командование «уверено, что наряду с отраслевыми партнерами оно в состоянии поддерживать производство, связанное с модернизацией наших ядерных сил, с соблюдением всех надлежащих мер предосторожности, чтобы сохранить рабочую силу в безопасности».
Клинтон заверил, что США смогут продолжить модернизацию ядерных сил и завершить ее в установленные сроки, как и планировалось ранее.
За последние несколько дней издание Defence News обратилось к ряду ключевых игроков американского оборонно-промышленного комплекса, чьи производственные линии могут быть самым непосредственным образом затронуты коронавирусом.
В компании BAE Systems, занимающейся разработками в области информационной безопасности и аэрокосмической сфере, заявили о наличии надежных планов по обеспечению непрерывности функционирования своего бизнеса. «Мы продолжаем гарантировать, что обеспечиваем безопасную рабочую среду для наших сотрудников, клиентов и поставщиков, минимизируя влияние вируса на нашу деятельность. Мы также обратились к нашим поставщикам и подрядчикам с просьбой принять меры, соответствующие тем, которые мы внедрили для защиты наших сотрудников», - сказала представитель компании Келли Голден.
«Компания усовершенствовала процедуры очистки в рабочих помещениях, местах общего пользования и на поверхностях с высоким уровнем прикосновения. Мы оцениваем безопасность всех наших мест общего пользования и их соответствие указаниям местного руководства соответствующего штата и национального правительства, поскольку мы постоянно следим за этой ситуацией, которая находится в настоящее время в развитии», - отметил представитель корпорации Ларри Чемберс.
Судостроительные компании Electric Boat и Fincantieri Marine Group пошли по пути повышения уровня санитарно-гигиенических требований, а также ужесточили нормы социального дистанцирования своих сотрудников.
В то же время Fincantieri заявила, что сотрудники с симптомами респираторных заболеваний не допускаются на производства, а сама компания приостановила все международные поездки и некритические внутренние командировки. Кроме того, работникам предприятия запрещено собираться большими группами лиц.
«В настоящее время нет никаких конкретных последствий для нашей деятельности или цепочки поставок комплектующих. Мы будем продолжать отслеживать ситуацию и координировать вопросы взаимодействия с клиентами в случае возникновения проблем», - говорит представитель Lockheed MartinТрент Перротто.
Корпорация Northrop Grumman, работающая в области электроники и информационных технологий, авиакосмической отрасли и судостроении, прекратила поездки, ограничила посещение предприятий, уменьшила плотность персонала в цехах, а также увеличила безопасное расстояние между работниками. По тому же пути пошли и в компании Raytheon.
«Безусловно, на данном этапе представители американского оборонного сообщества на вопросы о проблемах с распространяющимся коронавирусом отвечали замечаниями общего характера», - рассказал «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко. В то же время, по словам эксперта, заметно, насколько большое внимание в США придается борьбе с новой инфекцией. В России подобного опроса в общенациональном масштабе руководства оборонных предприятий еще не проводили.
Михаил Ходаренок