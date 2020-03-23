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WarSpot

Первый «Калашников»

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Краткая история самой раннего известного творения знаменитого конструктора

В рамках проекта, посвящённого 100-летнему юбилею Михаила Тимофеевича Калашникова, официальный YouTube-канал концерна «Калашников» продолжает цикл рассказов о творчестве великого оружейника. Этот ролик посвящён первому образцу оружия авторства Калашникова, испытанному на стрелковом полигоне Главного артиллерийского управления Красной Армии. Задумывался он как мощное и компактное автоматическое оружие для экипажей танков и бронемашин, идея которого родилась у Калашникова на фронте и в госпитале.

Представленный в ролике образец появился на свет к лету 1942 года. В соответствии с замыслом пистолет-пулемёт имел магазин ёмкостью 25 патронов от пистолета-пулемёта Дегтярёва и складной приклад по образцу немецкого MP 38/40. Оружие вышло не самым удачным на фоне допущенных к заключительной стадии испытаний двух фаворитов конкурса: ППШ-2 и ППС, — однако пистолет-пулемёт Калашникова ППК стал доказательством таланта молодого сержанта Калашникова. О том, как создавался ППК, рассказывает один из ведущих отечественных историков стрелкового оружия, начальник отдела фондов Военно-исторического музея артиллерии Роман Чумак.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
ПКМ
Компании
Концерн Калашников
Персоны
Калашников Михаил
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